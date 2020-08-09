Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:11
Просмотров: 143

Коронавирус в Харькове: статистика на 8 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 8 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 134 новых случая коронавируса и 134 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 4661, из которых 142 человек умерли, 2430 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрирован 6481 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

4661 -  случай подтвержден;
1748 - опровергнуто;
72 - остаются под подозрением.

География заболевших выглядит так:

3602 - Харьков (плюс 117 случаев за сутки);
298 - Харьковский район (плюс 4 случаев);
82 - Чугуевский район;
76 - Змиевской район;
75 - Дергачевский район (плюс 2 случая);
59 - Первомайский район (плюс 3 случай);
55 - Богодуховский район;
48 - Валковский район;
41 - Балаклейский район (плюс 2 случая);
37 - Боровской район;
37 - Волчанский район (плюс 3 случай);
29 - Красноградский район;
28 - Лозовской район;
26 - Золочевский район;
28 - Купянский район (плюс 2 случая);
24 - Нововодолажский район;
24 - Изюмский район;
12 - Великобурлукский район;
12 - Шевченковский район;
11 - Коломакский район;
10 - Зачепиловский район (плюс 1 случай);
20 - Краснокутский район;
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
7 - Кегичевский район;
1 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район;
1 - Барвенковский район.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Максим Степанов: Ми збільшили кількість тестів на COVID-19 до рекордних 40 тисяч на добу
Сегодня 09:00    6
Волонтерка з Харкова своє серце прописала в Млинові
Сегодня 08:48    29
Триває судовий розгляд у справі стосовно судді одного з місцевих судів Харкова, обвинуваченого у хабарництві
Сегодня 07:38    67
Башкировка. Танкодром (ВИДЕО)
Сегодня 07:05    119
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 8 серпня
Сегодня 06:43    67
Змиевскую ТЭС оштрафовали на огромную сумму
Сегодня 06:32    169
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:00    90
Вимагання 15 000 доларів США і підпали будівель: затримано чоловіка (ФОТО)
08.08.2020 09:02    176
В Харьковской области возобновили курсирование еще две электрички
08.08.2020 08:29    398
В Харькове могут ужесточить контроль за карантинными мерами, несмотря на то, что регион в “зеленой зоне”
08.08.2020 07:56    691
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 