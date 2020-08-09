Коронавирус в Харькове: статистика на 8 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 134 новых случая коронавируса и 134 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 4661, из которых 142 человек умерли, 2430 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрирован 6481 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

4661 - случай подтвержден;

1748 - опровергнуто;

72 - остаются под подозрением.

География заболевших выглядит так:

3602 - Харьков (плюс 117 случаев за сутки);

298 - Харьковский район (плюс 4 случаев);

82 - Чугуевский район;

76 - Змиевской район;

75 - Дергачевский район (плюс 2 случая);

59 - Первомайский район (плюс 3 случай);

55 - Богодуховский район;

48 - Валковский район;

41 - Балаклейский район (плюс 2 случая);

37 - Боровской район;

37 - Волчанский район (плюс 3 случай);

29 - Красноградский район;

28 - Лозовской район;

26 - Золочевский район;

28 - Купянский район (плюс 2 случая);

24 - Нововодолажский район;

24 - Изюмский район;

12 - Великобурлукский район;

12 - Шевченковский район;

11 - Коломакский район;

10 - Зачепиловский район (плюс 1 случай);

20 - Краснокутский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

7 - Кегичевский район;

1 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район;

1 - Барвенковский район.

Источник: sq.com.ua

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