Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:12
Просмотров: 79

Коронавирус в ОРДО: оккупанты опубликовали новые данные

Коронавирус в ОРДО: оккупанты опубликовали новые данные

На территории временно оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой области за прошлые сутки, по данным боевиков, выявили 309 заразившихся коронавирусом. Кроме того, от осложнений умер 29 больной COVID-19.

Об этом говорится в сообщении так называемого «министерства здравоохранения» террористической группировки «ДНР».

За все время пандемии там подтверждают 19 138 заболевших коронавирусом. Из них 10 239 человек выздоровели, 1692 умерли. Продолжают болеть 7231 пациентов.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Чи треба платити за стаціонарне лікування CОVID-19 – пояснення юриста
Сегодня 07:40    202
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 23 січня 2021 року
Сегодня 06:43    89
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    165
На Донбасі окупанти проводять ротацію російських кадрових офіцерів — розвідка
23.01.2021 10:02    150
COVID-19 в Харькове “помолодел” – наблюдения главврача опорной больницы
23.01.2021 07:36    467
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 22 січня 2021 року
23.01.2021 06:41    110
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
23.01.2021 06:00    277
Осложнения и летальный исход: почему даже в РФ не доверяют вакцине Спутник-V
22.01.2021 08:29    315
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 21 січня 2021 року
22.01.2021 06:35    124
Степанов рассказал, когда и какие вакцины от коронавируса получит Украина
22.01.2021 06:08    253
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 