Коронавирус в ОРДО: оккупанты опубликовали новые данные

На территории временно оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой области за прошлые сутки, по данным боевиков, выявили 309 заразившихся коронавирусом. Кроме того, от осложнений умер 29 больной COVID-19.

Об этом говорится в сообщении так называемого «министерства здравоохранения» террористической группировки «ДНР».

За все время пандемии там подтверждают 19 138 заболевших коронавирусом. Из них 10 239 человек выздоровели, 1692 умерли. Продолжают болеть 7231 пациентов.

Источник: sprotyv.info

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