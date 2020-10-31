Коронавірус мутує: Європою шириться новий штам
До 80% нових випадків зараження коронавірусом у Британії, 60% в Ірландії і по 40% у Франції та Швейцарії спричинені новим штамом, який відрізняється від того, який ширився світом ще навесні цього року.
За попередніми даними, генна мутація сталася у червні в Іспанії - її вперше виявили у тамтешніх сільськогосподарських робітників. А Європою вона рознеслася, ймовірно, разом із туристами, які відпочивали в Іспанії і потім поверталися до своїх країн.
Про це йдеться в доповіді групи швейцарських та іспанських дослідників, які відслідковують генні мутації коронавірусу.
Новому різновиду вірусу вже присвоїли назву - 20А.EU1. У його генній структурі є шість відмінностей від "класичного" Sars-Cov-2. За "генетичним почерком" вченим вдалося відслідкувати місце його виникнення.
Вірус, який зараз виявляють у багатьох хворих по всій Європі, безсумнівно належить до одного різновиду, який влітку зародився в Іспанії, каже професор Таня Штадлер у розмові з Financial Times.
Інший співавтор дослідження, іспанський генетик Іньякі Комас, припускає, що переможна хода 20А.EU1 почалася з якогось конкретного масового заходу, де були присутні один або кілька "суперпоширювачів".
Причину його подальшого стрімкого поширення континентом вчений вбачає у "ризикованій" поведінці туристів, що відпочивали в Іспанії.
Поки незрозуміло, чи є нова мутація більш небезпечною з точки зору заразності і протікання хвороби.
"Такого різновиду коронавірусу ми ще не бачили. Але поки немає доказів того, що наявні генні мутації впливають на швидкість його передачі або на наслідки захворювання", - каже керівниця наукової групи Емма Ходкрофт, фахівець з еволюційної генетики Базельського університету (Швейцарія).
За її словами, зараз вірусологи з'ясовують, чи зачепили мутації так звані "білкові шипи", за допомогою яких вірус потрапляє в клітину людини.
Раніше в США виявили ще одну мутацію Sars-Cov-2 - D614G, - яка, за попередніми даними, є більш агресивною.
Кількість людей, які підхопили коронавірус з початку пандемії, наближається до 45 мільйонів людей.
За даними Університету Джонса Гопкінса, понад 1,1 мільйона хворих померли, понад 80 тисяч перебувають у важкому стані.
Источник: bbc.com