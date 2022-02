Короткі інструкції від СБУ, які можуть врятувати ваше життя 3

ЩО РОБИТИ? ЛУНАЄ ТРИВОЖНА СИРЕНА

Принагідно ділимось важливими новинами від Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine: 24 лютого, за оперативною інформацією командування Об'єднаних сил, в районі Глухова військові застосували ПТРК «Javelin» та знешкодили колону техніки РФ з 15 танків Т-72. Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам рф.

Як і раніше: зберігаємо спокій. Дотримуємось правил безпеки. Не піддаємось паніці.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Служба безпеки України

