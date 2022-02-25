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Короткі інструкції від СБУ, як не стати жертвою дезінформації 2
Принагідно ділимось важливими новинами від Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation станом на 19.00: Щастя знаходиться під повним контролем українських військових. В ході боїв ворог зазнав важких втрат у живій силі і техніці та відступив. У полон потрапили російські окупанти.
Як і раніше: зберігаємо спокій! Дотримуємось правил безпеки. Не піддаємось паніці.
Источник: facebook.com / Служба безпеки України
Темы: интернет, пропаганда, сбу, Украина
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