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Короткі інструкції від СБУ, як не стати жертвою дезінформації 2

Короткі інструкції від СБУ, як не стати жертвою дезінформації 2

Принагідно ділимось важливими новинами від Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation станом на 19.00: Щастя знаходиться під повним контролем українських військових. В ході боїв ворог зазнав важких втрат у живій силі і техніці та відступив. У полон потрапили російські окупанти.

Як і раніше: зберігаємо спокій! Дотримуємось правил безпеки. Не піддаємось паніці.

Короткі інструкції від СБУ, як не стати жертвою дезінформації 2

Короткі інструкції від СБУ, як не стати жертвою дезінформації 2

Источник: facebook.com / Служба безпеки України

Новости портала «Весь Харьков»

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