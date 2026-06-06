«Короткий» перелік «списаного» майна, яке більше нікуди не пливе, не летить і нічого не постачає

Сили оборони України за останні дві доби влаштували російському військово-промисловому комплексу та логістиці тотальний локдаун, помножений на нуль:

● Корвет Балтійського флоту «Бойкий»: перетворений на 100-метровий нерухомий металобрухт у сухому доці (випалено кабельні магістралі, електроніку управління зброєю та морську ПВО С-350).

● 50-метровий сторожовий корабель «Світляк»: рознесений у хлам в Азовському морі разом із усім своїм арсеналом артилерії та ПЗРК, що ганебно промовчав.

● Нафтовий термінал «Санкт-Петербург»: мінус один повністю знищений резервуар, шість пошкоджених та дві вщент випалені технологічні естакади.

● Пороховий завод «Еластик» та філіал «Гефест» (Рязанщина): пожежа на понад 400 кв. м, яка повністю зупинила випуск пороху для вибухівки.

● Мічурінський завод «Прогрес»: спалено складську площу понад 200 кв. м, ліквідувавши готову партію дефіцитних компонентів для високоточних ракет та авіації.

● Логістичний вузол Горлівка - Єнакієве: утилізовано щонайменше 15 військових машин, включно з купою із чотирьох великих фур та бензовозом.

● Залізнична станція в Джанкої: повністю закрита та паралізована для перекидання військ після нищівних прильотів БПЛА.

● Енергосистема окупації: підірвано критичні трансформатори у Булавинському та Вуглегірську, що знеструмило ворожі ремонтні бази та майстерні БПЛА.

● Тилове забезпечення: знищено цистерни з ПММ у Макіївці, а також склади пального в Сімферополі та Мелітополі.

● ППО та навігація у Стрілковому: ліквідовано ЗРПК «Панцирь-С1» та радіотехнічну систему ближньої навігації РСБН-4Н, що повністю паралізувало місцевий аеродром.

Вражаюча деградація військової машини окупантів зафіксована у безпрецедентних цифрах за травень, який став найгіршим місяцем для Росії за всю війну за співвідношенням втрат і досягнутого результату. Окупаційні війська втратили майже 34 000 осіб убитими та пораненими. При цьому чистий територіальний приріст ворога виявився негативним з урахуванням 20 кв. км, які успішно відвоювали Сили оборони України.

Математика окупації тепер виглядає як абсолютне безглуздя: за кожен загарбаний квадратний кілометр агресор платить у середньому 1700 своїми солдатами. Це в десятки разів гірше за показники минулого року, коли просування позиційної війни становило 500 кв. км за місяць.

Головним чинником цього краху є тотальний логістичний локдаун: за даними Генштабу ЗСУ, встановлено абсолютний місячний рекорд - знищено 8612 одиниць ворожої автомобільної техніки. Також зафіксовано рекордне знищення артилерії - 1993 одиниці. Це зумовлено критичним вибиванням мобільних установок та вимушеним переходом ворога на старий, низькомобільний буксируваний брухт. Російська протиповітряна оборона системно ліквідується зі швидкістю 1–2 комплекси на добу, сягнувши рекорду у близько 40 систем за травень, що остаточно перетворило російські ЗРК з мисливців на безпорадну здобич. Ворог входить у літню кампанію не з позиції сили, а в стані глибокої логістичної кризи.

Стратегічна система ПВО РФ повністю розсипалася, що доводить безпрецедентний розгром нафтового терміналу «Санкт-Петербург». Незважаючи на проведення міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) та очікуваний візит Путіна, коли місто мало б захищатися надщільно, протиповітряна стіна окупантів пропустила рекордні дев'ять дронів. Українські інженери застосували тактику наднизького польоту на висоті всього 3 метри над водою з боку Фінської затоки, що засліпило радари через екранування водної поверхні.

Російські ЗРПК «Панцирь» безнадійно мазали мимо цілей. Результат: один резервуар повністю знищено, шість пошкоджено, дві технологічні естакади вигоріли.

За аналогією з Феодосійським терміналом, де пошкоджені цистерни окупанти так і не змогли відновити, ці сім резервуарів у Пітері списані назавжди.

Паралельно у Рязанській області Сили безпілотних систем розірвали в шматки стратегічний пороховий завод «Еластик» та територію філіалу «Гефест», де пожежа охопила понад 400 кв. м, зупинивши випуск пороху для вибухівки.

У Тамбовській області на Мічурінському заводі «Прогрес» точним ударом спалено складську площу понад 200 кв. м, ліквідувавши готову партію дефіцитних компонентів для високоточного ракетного озброєння та авіації, що повністю обриває виробничий ланцюжок ворога.

На морі розгорнувся тотальний флотоцид, де російські кораблі демонструють абсолютне банкрутство своїх оборонних систем.

У Кронштадті модернізований український дрон FP1 із бойовою частиною щонайменше 100 кілограмів розбив голову корвету Балтійського флоту «Бойкий», який мав захищати контрабандний теневий танкерний флот РФ. Пожежа тривала понад три години через нікчемну організацію протипожежних заходів на базі ВМФ, випаливши кабельні магістралі, електроніку управління зброєю та морську версію ПВО С-350 дальністю 120 кілометрів. Без електроніки цей стометровий корабель перетворився на нерухомий металобрухт у сухому доці за сценарієм розпилу грошей а-ля «Адмирал Кузнецов».

Наступного дня в акваторії Азовського моря біля селища Юркино в окупованому Криму український дрон FP2 зі швидкістю 200 км/год та величезною бойовою частиною під 200 кг розніс 50-метровий прикордонний сторожовий корабель проекту 10410 «Світляк». Його профільне озброєння - артилерійська установка АК-176, шестиствольний зенитний кулемет калібру 14,5 мм та 16 одиниць ПЗРК «Игла» - ганебно промовчало через тотальний непрофесіоналізм екіпажу. Це вже третій знищений корабель окупантів біля Керченської протоки, що означає системне пробивання повітряного та морського коридору.

На оперативній глибині Сили оборони реалізують логістичний локдаун, затискаючи окупований Донецьк у жорстку повітряну блокаду.

Підрозділи Третього армійського корпусу та 63-ї бригади за допомогою штучного інтелекту та машинного зору щодня знищують сотні військових автомобілів прямо в центрі Донецька біля Донбас Арени та на трасі до Луганська, дістаючи ворога на дистанції до 200 кілометрів завдяки стабільній доставці дронів «Хорнет».

Удари здійснюються посеред білого дня, що підтверджує впевненість у ліквідації ворожого ПВО на Лиманському напрямку, де просування окупантів за кілька років дорівнює нулю.

Крім того, медлстрайк-дрони 28-ї бригади, зокрема дешевші апарати «Дартс» вартістю 1000 доларів із дальністю до 40 кілометрів, взяли під повний контроль Горлівку - критичний розподільчий вузол між Донецьком і Дебальцевим, що веде до Бахмута, Торецька та Часового Яру.

У Горлівці та Єнакієвому знищено щонайменше 15 машин, включно з купою із чотирьох великих фур та бензовозом, від якого залишилися лише ріжки та ніжки. Паралельно залізнична станція в Джанкої повністю закрита після нищівних прильотів українських БПЛА, що паралізувало залізничну інфраструктуру для перекидання військ.

Технологічна перевага ЗСУ забезпечується інтеграцією передових рішень, які роблять українські апарати невразливими до російського РЕБ. На наддалеких відстанях в 1100–1200 кілометрів, як при знищенні кораблів у Каспійському морі чи на Балтиці, управління модернізованими дронами FP1 відбувається в режимі онлайн через термінали Starlink. Попри формальну заборону в РФ, супутниковий промінь повністю покриває всю прибережну 20–30-кілометрову зону сухих доків та портів, оскільки луч створює конус на кордоні міжнародного морського простору.

Додатково знищуються критичні вузли інфраструктури: у Донецькій області в Булавинському та Вуглегірську підірвано трансформатори, що знеструмило ворожі ремонтні бази, зв'язок та майстерні БПЛА, змушуючи величезну людську масу тиснути самою на себе. У Макіївці спалено цистерни з ПММ, у Симферополі та Мелітополе знищено склади пального, у Херсонській області в Стрілковому ліквідовано ЗРПК «Панцирь-С1» та радіотехнічну систему ближньої навигації РСБН-4Н, що повністю паралізувало роботу місцевого аеродрому.

Усі ці дії є елементами єдиної стратегії: знищення автомобільної, морської та залізничної логістики, а також систем ППО ворога заганяє паливне постачання окупантів на єдиний залишений шлях - залізничні колії Крымського мосту.

Фіналом цієї системної конвеєрної кампанії стане неминучий одночасний удар модернізованими FPV-дронами з великими бойовими частинами, надводними апаратами Magura V5 та підводними безпілотниками по залізничних ешелонах із пальним безпосередньо на мосту Ротенберга, що призведе до тривалого горіння, плавлення конструкцій та остаточного стратегічного краху російського угруповання з подальшим масштабним контрнаступом ЗСУ.

(c) Ігор Савчук

UPD: Лебяжье, Ленинградская область попали в склад с БК 15-ого арсенала ВМФ рф. Слышна вторичная детонация

Джерело: https://www.facebook.com/antivsepropalshik.vybrane

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