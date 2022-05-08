Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:50
Просмотров: 125

Коротко о главном на эту минуту

В ночь на 8 мая по Одессе были выпущены ещё две крылатые ракеты. Обе были сбиты, сообщает оперкомандование «Юг».

Украину с начала войны покинули более 5,8 млн человек, - ООН.

Великобритания предоставит еще $1,6 млрд в виде военной поддержки и помощи Украине.

Португалия передает Украине 15 БТР M113 и 5 155-мм гаубиц M114.

Президент Сербии предлагает ввести в стране обязательную службу в армии. Ее срок составит 90 дней.

Каждый четвертый беженец из Украины уже нашел работу в Польше, - Polskie Radio.

В Польше почти 57% населения выступает за отправку миротворческих войск в Украину, - опрос IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita.

Полиция Берлина не отменит подвергнутый критике запрет на украинские флаги 9 мая.

Глава немецкого Бундестага Бербель Бас прибыла в Киев. Она примет участие в мероприятиях в день памяти жертв Второй мировой войны.

Засуха, кризис, вызванный пандемией, и война в Украине грозят усугубить ситуацию с голодом в мире, - министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.

Президент Болгарии Румен Радев в интервью немецким СМИ предрек «самоуничтожение Европы»» в контексте антироссийских санкций на энергоносители. А еще раскритиковал болгарский парламент за недавнее решение оказать Украине военную помощь, назвав это «опасным шагом».

Еврокомиссия 18 мая планирует одобрить план на случай возможного резкого прекращения поставок газа из РФ, - El País.

В Афганистане противники Талибана начали военное наступление.

Против России введено 10 128 санкций. Причем, 7374 ввели уже после 24 февраля - дня, когда РФ напала на Украину.

Источник: https://t.me/u_now/47676

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Очередной кринж из РФ: Путин поздравил… Украину с Днем победы
Сегодня 12:57    130
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.05
Сегодня 12:05    97
Карта ЛУН Місто тепер показує наявність пального за чотирма мережами заправок — OKKO, WOG, SOCAR та UPG
Сегодня 11:20    133
Британская разведка сообщает:
Сегодня 11:00    185
ОГП: 225 дітей загинули в Україні через масштабне вторгнення РФ
Сегодня 09:38    116
Херсонщина у вогні. Російська армія забороняє гасити пожежу в лісах
Сегодня 09:25    153
Сьогодні в Україні відзначається День матері
Сегодня 09:12    130
Через авіаудар по школі на Луганщині загинули близько 60 людей - Гайдай
Сегодня 09:00    154
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 8 травня 2022 року
Сегодня 08:45    186
Загарбники витрачають близько $900 мільйонів в день на війну в Україні – Newsweek
Сегодня 08:26    134
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 