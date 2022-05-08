Коротко о главном на эту минуту

В ночь на 8 мая по Одессе были выпущены ещё две крылатые ракеты. Обе были сбиты, сообщает оперкомандование «Юг».

Украину с начала войны покинули более 5,8 млн человек, - ООН.

Великобритания предоставит еще $1,6 млрд в виде военной поддержки и помощи Украине.

Португалия передает Украине 15 БТР M113 и 5 155-мм гаубиц M114.

Президент Сербии предлагает ввести в стране обязательную службу в армии. Ее срок составит 90 дней.

Каждый четвертый беженец из Украины уже нашел работу в Польше, - Polskie Radio.

В Польше почти 57% населения выступает за отправку миротворческих войск в Украину, - опрос IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita.

Полиция Берлина не отменит подвергнутый критике запрет на украинские флаги 9 мая.

Глава немецкого Бундестага Бербель Бас прибыла в Киев. Она примет участие в мероприятиях в день памяти жертв Второй мировой войны.

Засуха, кризис, вызванный пандемией, и война в Украине грозят усугубить ситуацию с голодом в мире, - министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.

Президент Болгарии Румен Радев в интервью немецким СМИ предрек «самоуничтожение Европы»» в контексте антироссийских санкций на энергоносители. А еще раскритиковал болгарский парламент за недавнее решение оказать Украине военную помощь, назвав это «опасным шагом».

Еврокомиссия 18 мая планирует одобрить план на случай возможного резкого прекращения поставок газа из РФ, - El País.

В Афганистане противники Талибана начали военное наступление.

Против России введено 10 128 санкций. Причем, 7374 ввели уже после 24 февраля - дня, когда РФ напала на Украину.

Источник: https://t.me/u_now/47676

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