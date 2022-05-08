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Коротко о главном

Коротко о главном

Абрамович продал «Челси» за $5,2 млрд, - британские СМИ.

Запасы энергоносителей в Черном море достаточны для покрытия мировой потребности в природном газе на протяжении 45 лет, - замглавы правящей в Турции «Партии справедливости и развития» и экс-премьер Бинали Йылдырым.

В немецкий порт Вильгельмсхафен прибыл танкер с более 800 тысяч бочек сырой нефти из российского порта Мурманск. Первоначальный порт назначения танкера - голландский Роттердам - был изменён на немецкий порт уже на маршруте движения танкера.

Китайские IT-компании, в частности Lenovo Group и Xiaomi, прекращают работу в России, - WSJ.

Польша подписала самый большой в своей истории контракт на беспилотники. Войско Польское получит несколько сот беспилотных летательных аппаратов, входящих в состав системы.

В Минобороны Британии констатировали, что ВСУ наносят серьезный ущерб наиболее боеспособным российским подразделениям.

ЦРУ не видят признаков подготовки россии к нанесению ядерного удара, — Reuters со ссылкой на директора ведомства.

Украина ввела ограничения на экспорт гречки, риса и овса. Ограничения будут действовать на время военного положения, чтобы избежать дефицита этих продуктов в стране.

Украина получит $1,5 млрд от Всемирного Банка, - Минфин.

На содержание военнопленных в Украине выделили 44,7 миллиона гривен. Соответствующее решение сегодня было принято на заседании Кабмина.

Кабмин выделил дополнительные 359 млн гривен на Вооруженные силы Украины. Эта сумма будет направленна на военную технику - закупку, модернизацию и ремонт.

В Киеве заместитель помощника Госсекретаря США Робин Данниган вместе с Временной поверенной в делах США Кристиной Квин встретились с Генпрокурором Ириной Венедиктовой и главой Нацбанка Украины Кириллом Шевченко.

На выборах в Северной Ирландии побеждает партия «Шинн Фейн», выступающая за выход из состава Великобритании путем референдума и за объединение с Республикой Ирландия.

Источник: https://t.me/u_now/47604

Новости портала «Весь Харьков»

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