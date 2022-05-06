Коротко о важном на эту минуту

Россия отвела часть войск от Мариуполя, - Пентагон.

В Украине наложили арест на 33 тысячи тонн минеральных удобрений из России и Беларуси на сумму примерно $22 млн, - Офис генпрокуратуры.

Белый дом готовит звонок лидеров G7, во время которого обсудят поддержку Украины - пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В Пентагоне считают, что Беларусь не намерена участвовать в войне в Украине.

Украинские военные смогут обучать британских солдат после завершения войны с РФ, — глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. В частности, полезны будут уроки, усвоенные по «охоте» на танки и самолеты России с помощью западного оружия.

Совершенные российскими военными зверства в Украине являются следствием многолетней политики кремля по дегуманизации украинской нации — представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

Россия не достигла поставленных целей, поэтому надеяться на скорое завершение боевых действий не стоит, - канцлер Германии Олаф Шольц.

Австрия не планирует платить за поставляемый россией газ в рублях — министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в комментарии телеканалу Al Jazeera.

Германия и Чехия усиливают оборонное сотрудничество для помощи Украине — сообщили главы правительств обеих стран на совместной пресс-конференции.

Германия передаст Украине семь самоходных гаубиц PzH 2000, - министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Компания Google предоставила уже $55 млн помощи Украине — руководитель подразделения Google Мэтью Бриттин. Также Google направит $10 млн на борьбу с дезинформацией об украинской войне.

Внутренним войскам Беларуси разрешат применять боевую технику на акциях протеста — государственное агентство БелТа.

Поставки оружия Украине не способствуют миру, - постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Чехия нашла возможность заменить нефть из РФ — Novinky со ссылкой на премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Венгрия не поддержит включение в санкционный список ЕС патриарха Кирилла, - премьер-министр Виктор Орбан.

Источник: https://t.me/u_now/47341

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