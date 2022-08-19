Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:33
Просмотров: 101

Коротко про головне за нічь

Коротко про головне за нічь

● Авіабаза Бельбек (Крим), вибухи.

● Керч. Вибухи.

● Повітряна тривога в Керчі.

● Повітряна тривога в Севастополі.

● У Бєлгородській народній республіці вибухають склади армійського рівня (20-ї армії), що воює на Ізюмському напрямку.

● Мост у Новій Каховці - вибухи.

Це ми ще не починали.

Вашингтон разрешил Киеву использовать полученное от Запада оружие для ударов по Крыму, и в ближайшее время его количество будет наращиваться, - Politico.

В материале отмечается, что американцы не выбирают цели, но все предоставленное оружие Украине предоставлено для ее самообороны на своей территории.

«Любая цель, которую они решат атаковать на суверенной украинской земле, считается самообороной», - цитирует Politico чиновника Белого дома. При этом чиновник подчеркнул, что, согласно позиции США, «Крым - это Украина».

Джерело: https://t.me/zsuwar

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вчені змоделювали поширення радіації у випадку аварії на ЗАЕС
Сегодня 08:00    39
Після демонтажу радянського пам'ятника Естонія зазнала потужної кібератаки
Сегодня 07:51    58
Електронну "Зелену карту" в Україні запровадять з 1 вересня
Сегодня 07:31    88
Ядерный тотализатор Кремля
Сегодня 07:25    100
10 хороших новин 18 серпня
Сегодня 07:16    97
Тепер у захисників України є доступ до супутника! Пояснюємо, чому це – круто
Сегодня 07:12    91
Оперативна інформація станом 06.00 19.08.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:03    87
В Бурятии заранее копают могилы для погибших орков
Сегодня 07:03    101
"До 24 августа должны на нас пойти огромными силами"
Сегодня 06:54    135
Утренний обстрел Харькова. Под ударами Киевский район города, Основянский и Немышлянский
Сегодня 06:48    158
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 