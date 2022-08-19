Коротко про головне за нічь

● Авіабаза Бельбек (Крим), вибухи.

● Керч. Вибухи.

● Повітряна тривога в Керчі.

● Повітряна тривога в Севастополі.

● У Бєлгородській народній республіці вибухають склади армійського рівня (20-ї армії), що воює на Ізюмському напрямку.

● Мост у Новій Каховці - вибухи.

Це ми ще не починали.

Вашингтон разрешил Киеву использовать полученное от Запада оружие для ударов по Крыму, и в ближайшее время его количество будет наращиваться, - Politico.

В материале отмечается, что американцы не выбирают цели, но все предоставленное оружие Украине предоставлено для ее самообороны на своей территории.

«Любая цель, которую они решат атаковать на суверенной украинской земле, считается самообороной», - цитирует Politico чиновника Белого дома. При этом чиновник подчеркнул, что, согласно позиции США, «Крым - это Украина».

Джерело: https://t.me/zsuwar

Новости портала «Весь Харьков»