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Коротко про ситуацію на Харківщині станом на 22 травня - Синєгубов

Коротко про ситуацію на Харківщині станом на 22 травня - Синєгубов

● За минулу добу російські загарбники продовжили обстріли міста Харкова та населених пунктів області.

Унаслідок обстрілу Салтівки поранення отримали 5 мирних мешканців. Також окупанти обстріляли Лозівський район, смт. Шевченкове та Чугуївський райони – 3 поранених. Ще 3 поранених в місті Дергачі.

● На території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог, як і в попередні дні, сконцентрований на утриманні займаних рубежів та недопущенні подальшого просування ЗСУ.

На Ізюмщині російські окупанти готуються до відновлення наступу та ведуть обстріли в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке. Але наші Збройні Сили України тримають позиції та не допускають просувань ворога.

Укотре закликаю усіх бути максимально обережними, реагувати на сигнали тривоги.

Віримо в наші Збройні Сили України, перемога за нами!

Источник: https://t.me/synegubov/3241

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