Коротко про ситуацію на Харківщині станом на 29 жовтня — Синєгубов
▪️ Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів Харківської області.
▪️ В м. Вовчанськ внаслідок обстрілів пошкоджено господарчу споруду, в смт Дворічна – житлові будинки, сталися пожежі.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі поранення отримали 2 жінки 43 та 40 років, а також 60-річний чоловік.
На звільнених від ворога територіях триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 413 вибухонебезпечних предметів.
Джерело: https://t.me/c/1347456995/62983