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Коротко про ситуацію на Харківщині станом на 29 жовтня — Синєгубов

Коротко про ситуацію на Харківщині станом на 29 жовтня — Синєгубов

▪️ Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів Харківської області.

▪️ В м. Вовчанськ внаслідок обстрілів пошкоджено господарчу споруду, в смт Дворічна – житлові будинки, сталися пожежі.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі поранення отримали 2 жінки 43 та 40 років, а також 60-річний чоловік.

На звільнених від ворога територіях триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 413 вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/c/1347456995/62983

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