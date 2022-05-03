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Коротко про ситуацію на Харківщині станом на 3 травня

Коротко про ситуацію на Харківщині станом на 3 травня

● За минулу добу російські окупаційні війська завдали по Харкову 2 удари із реактивних систем залпового вогню та здійснили 1 артилерійський обстріл. Від вогню постраждали цивільні об’єкти на Північній Салтівці.

У Харківському районі через ранкові обстріли виникла пожежа на одному з підприємств. Фабрика на період воєнного стану не працювала, приміщення зазнали значних руйнувань. На жаль, загинув 46-річний працівник, який на час обстрілів перебував на території.

● По області окупанти протягом доби обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі, Чугуїв.

За добу на Харківщині 3 поранених: Харків - 2 особи, Чугуївський район - 1 людина. Також медики надають допомогу жителям населених пунктів, звільнених від окупантів.

● Активні бойові дії тривають в Ізюмському напрямку. Підтримуємо наші ЗСУ, вони мужньо обороняють позиції та не пропускають ворога, який робить постійні спроби атак.

● Обласний гуманітарний штаб доставляє допомогу до пунктів видачі у Харкові (https://t.me/kharkivoda/4515) та громад області. За добу передали понад 57 тонн продуктів харчування. Крім харків’ян гуманітарну допомогу отримали у Малоданилівській, Новопокровській, Дергачівській, Зміївській і Донецькій та ін. громадах.

● Комунальні служби області продовують відновлювати критичну інфраструктуру. Зокрема, у Малій Рогані та Черкаській Лозовій відновлюють газопостачання та повернули газ у 500 домівок. Роботи з обстеження, ремонту та відновлення критичної інфраструктуру проводять щодня, без вихідних.

Тримаємося, віримо у Збройні Сили України та наближаємо перемогу!

Источник: https://t.me/synegubov/3073

Новости портала «Весь Харьков»

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