Корпорация Microsoft сообщила, что хакеры получили доступ к ее внутренним репозитория

В четверг, 31 декабря, корпорация Microsoft сообщила, что хакеры, которые, по всей видимости, ранее атаковали правительственные учреждения США, получили доступ к ее внутренним репозиториям с исходным кодом.

Компания сообщила, что в ходе продолжающегося расследования была выявлена необычная активность нескольких внутренних аккаунтов корпорации. «Один аккаунт использовался, чтобы просматривать программный код в ряде репозиториев», — говорится в блоге компании. Отмечается, что данный аккаунт не имел разрешений на внесение изменений. Проверка также не обнаружила никаких изменений.

«Как мы сообщали ранее, мы обнаружили вредоносный код SolarWindsв нашей сети, который мы изолировали и удалили», — говорится в сообщении.

Как заверяют в Microsoft, хакерам не удалось получить доступ к данным клиентов или внести изменения в программный продукт.

Источник: nigroll.com

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