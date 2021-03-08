Корупційні схеми з виведення земель державної та комунальної власності під комерційне будівництво та шляхи їх усунення – оцінка НАЗК

Земельні відносини є однією з найбільш корупційних сфер державного управління в Україні. Корупційні зловживання у сфері земельних відносин призводять до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів, втрати земель державної та комунальної власності, порушення прав і законних інтересів землекористувачів, зниження рівня інвестиційної привабливості країни.

Найбільш корупційно прибутковими схемами є зловживання, пов’язані з виведенням земель державної та комунальної власності під комерційне будівництво. Такі схеми зумовлені недосконалістю положень Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі». Детальніше про ці та інші схеми у сфері земельних відносин читайте у звіті НАЗК «Земельна корупція: топ-30 корупційних ризиків та шляхи їх подолання».

1. Безкоштовна передача земельних ділянок фіктивним житлово-будівельним кооперативам

Згідно з положеннями ст. 41 Земельного кодексу України, житлово-будівельним (житловим) та гаражно-будівельним кооперативам, за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для житлового й гаражного будівництва можуть передаватися безоплатно.

З 2009 року юридичні особи організаційно-правової форми «житлово-будівельний кооператив» уже не реєструються. Натомість група громадян може створити юридичну особу — обслуговуючий кооператив із назвою «житлово-будівельний кооператив».

Закон України «Про кооперацію» не визначає, чи може обслуговуючий кооператив одночасно мати правовий статус житлово-будівельного кооперативу з відповідними правами та обов’язками. Оскільки законодавством критерії та вимоги до членів такого кооперативу не встановлені, на практиці цей механізм використовують для корупційних схем.

Під час реалізації таких схем, посадовці в змові з приватними будівельними компаніями створюють із підставних осіб «кооператив» та звертаються з заявою до органів місцевого самоврядування для безкоштовного виділення земельної ділянки під будівництво.

Після виділення ділянки фіктивних заявників виводять зі складу кооперативу, а побудоване житло продається як звичайна комерційна забудова.

Чинним законодавством також не встановлено нормативів розрахунку розміру земельної ділянки, яка може бути виділена. Це теж створює умови для корупційних зловживань.

Згідно з дослідженням ACREC, лідером виділення земельних ділянок для житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів є Харківська міська рада. За останні 5 років вона виділила під будівництво понад 50 га земель громади міста.

2. Передача прав на земельну ділянку без аукціонів

Чинне земельне законодавство передбачає, що права на земельні ділянки комунальної та державної власності мають передаватись на конкурентних засадах за процедурою земельних торгів. Однак згідно права на земельні ділянки державної чи комунальної власності не підлягають продажу на земельних торгах, якщо на них розташовані об’єкти нерухомого майна, якими володіють фізичні або юридичні особи (ч. 2 ст. 134 Земельного кодексу України). Саме цей виняток використовують посадовці, які у змові з приватними забудовниками передають в оренду за безцінь необмежену площу земельних ділянок в обхід аукціонів.

Для цього посадові особи розташовують невелику нежитлову тимчасову споруду на економічно привабливих для забудовників землях. У подальшому споруді надають статусу капітального будівництва та продають обраній компанії. Власність на об’єкт дозволяє без проведення аукціону отримати право на земельну ділянку необмеженої площі без земельних торгів за ціну, яка набагато нижча за ринкову.

3. Протиправна забудова на землях, які передані підприємствам, установам та організаціям на праві постійного користування

Для реалізації корупційної схеми посадова особа установи, яка використовує державну або комунальну землю, за неправомірну вигоду укладає з приватними забудовниками договір про спільну діяльність для будівництва на земельній ділянці.

У більшості випадків умови договору невигідні для установи, натомість це приносить додаткові прибутки забудовнику.

Згідно із законодавством, ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, передаються безоплатно у власність або у постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку.

Тож за результатами реалізації проєкту спільної діяльності, безкоштовно передаються права власності на землю державної та комунальної власності третім особам.

Які заходи необхідно вжити для мінімізації корупційних ризиків:

● скасувати ст. 41 Земельного кодексу України, що дає змогу безкоштовно передавати землі державної та комунальної власності житлово-будівельним кооперативам під забудову;

● забезпечити проведення прозорих земельних аукціонів для виділення ділянок під житлове будівництво в електронній торговій системі;

● встановити граничну площу земельної ділянки для обслуговування будівлі, яка може бути передана в оренду без проведення аукціону;

● забезпечити, аби органи місцевого самоврядування могли припиняти право постійного користування землями державної та комунальної власності, які передані підприємствам, установам та організаціям;

● встановити заборону на укладаня договорів спільного використання та обробки земель державної і комунальної власності, які передані у постійне користування підприємствам, установам та організаціям.

Ознайомитися із викладом також можна в інфографіці нижче:

Источник: nazk.gov.ua

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