Кошмар на Рымарской

Адская квартира в самом центре Харькова, в которой, вероятно, убивали и ели собак. Конечно в квартире жуткая антисанитария. В таких условиях жили трое детей, их мама и бабушка.

Силлогомания - так называется психологическое расстройство, при котором человек занимается патологическим накоплением мусора. В этом дворике на улице Рымарской в ​​квартире на втором этаже утром еще находились двое детей - мальчик двух лет и шестилетняя девочка, их мать и бабушка. У взрослых, кажется, та самая силлагомания. Сейчас уже квартира и лестницы расчищены от мусора. Его вывезено огромное количество.

Юрий, сосед:

Они начали сваливать всё в помещении вдоль лестницы. На ту лестницу зайти было невозможно. Просто невозможно. Я не знал, как они ходят. Оказывается, они по эту сторону по внешней стороне перил, там выступы такие, они поднимались. А все остальное было завалено.

Если бы через видео передавался запах, сейчас вряд ли бы кто-то остался у экранов и мониторов. В квартире жуткая антисанитария. Тараканы чувствуют здесь себя по-царски, а вот детям такие условия и специфический уход и воспитание со стороны матери и бабушки противопоказан.

Евгений Зуб, блогер:

Квартира завалена полностью мусором. В квартире собаки. Они, прям, ходят там писают, какают. И собак едят. Разводят для того, чтобы есть собак.

Наконец-то вмешалась юванальна превенция. На днях социальные службы забрали 11-летнюю девушку от матери. Сегодня - двух других, младших детей.

Александр Сало, инспектор ювенальной превенции Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области:

Службою у справах дітей Шевченківського району міста Харкова складено акт проведення рівня оцінки безпеки дитини. На підставі чого було прийняте рішення про вилучення дітей з родини.

Детей скорая помощь сразу доставила в больницу. К счастью, они оказались здоровыми.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф:

Дефіциту ваги не було. Єдине що - хлопчик був роздягнутий. Тож бригада відвезла його до лікарні, закутавши в ковдру.

Открытое криминальное производство по факту невыполнения обязанностей по уходу за детьми. Санкция соответствующей статьи предусматривает до 5-ти лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости