Кошмары невыученных уроков

Вождь многонационалов и окружающая его шобла не выучили уроки истории и теперь оказались на ее обочине. Выступая на открытии форума "Армия-2022" Путин выглядел отчужденно, неубедительно, а холодный синий фон, на котором он маячил, вместо чувства имперской возвышенности и умиротворённости вызывал утомление и разил холодом. Сломленный диктатор хочет заморозить время, но он давно аутсайдер в этой безумной гонке. Кремль ещё не готов признать свое тотальное поражение, но коммуникация Путина с верхушкой военщины напоминает прощальную встречу. Действительно, в следующем году никого из присутствующих на трибунах и на большой сцене уже не будет. Турбулентность, порожденная "спецоперацией", последовательно ведёт Россию к однозначному обрушению.

Выступление Путина вместо здравиц в честь росармии превратилось в ее тризну. Полгода позорных боёв в Украине показали всю немощь "второй армии мира". Ещё даже не начав воевать, РФ потеряла самые боеспособные части. Нарастает растерянность и безысходность, ведь на руинах захваченных территорий Донбасса тылы не построишь. Южная группировка оккупантов не в лучшем состоянии и может повторить судьбу армий барона Врангеля. Хорошо, если 40% ее нынешнего состава уцелеет в случае стихийного бегства из Херсона и Крыма. Исторический урок опять забыт.

Одна из многочисленных причин краха военной авантюры в Украине – негодность российских вооружений. Фактически продукция российских оружейников не интересует уже даже самые отсталые страны мировой периферии. Попытка Путина нахваливать "новейшие образцы российских вооружений, которые "на десятилетия опережают" иностранные аналоги, вызывает злую иронию. Москва сама клянчит оружие у Ирана, который 40 лет живёт под санкциями. Потому российские поставки сферы ВТС теперь рассчитаны лишь на "стран-союзников". Только у "не прогнувшихся под гегемона" Беларуси, Сирии, Мьянмы, КНДР, Эритреи денег отродясь не водилось, а бартер равносилен могилизации ОПК РФ. Если "Ростех" – главный спонсор путинизма, то дело – табак. Катастрофический советский опыт оказался неучтенным.

Ещё одна важная мысль из выступления Путина: "ВС РФ надежно защищают свою страну и несут свободу другим народам". Надёжностью защиты рубежей страны озаботились не зря, ведь пока откусывали Крым, новая волна расширения НАТО привела к блокаде всех балтийских портов РФ. Под угрозой контроль над Северным морским путем. Иными словами зависимость Москвы от Турции стала космической, а она тоже член НАТО.

Как решить такие сложные вопросы, если Шойгу и его головорезы все профершпилили в Украине?

Наконец формулировка касательно миссии РФ нести свободу другим народам вообще ни на что не налазит. Российские имперцы в бешенстве, ведь так можно договориться до пробуждения желания освободиться у чеченов, татар, чувашей и многих других народов. Одновременно применить данный подход к населению "ДНР" или "ЛНР" никак нельзя. Там не было никаких отдельных народов, а жили украинцы, русские, греки, армяне, татары. Теперь же, после "освободительного" вторжения Z-оккупантов, на Донбассе уже почти никого нет. Снова "дикое поле".

Попытки путинистов организовать аннексию данных территорий путем фейковых референдумов – абсолютно бессмысленная затея. Нигде на пространстве от Херсона до Луганска не обеспечен минимальный уровень безопасности для проведения голосования.

Пеньковые референдумы проводить просто некому, ведь оккупанты и их пособники не контролируют указанные территории в административном плане. На базе каких норм проводить фейковое голосование – неизвестно. Более того, 82% граждан Украины, остающихся на временно оккупированных РФ территориях, отказываются принимать участие в фейковых "референдумах". Тотальное фиаско. Референдумами любили прикрыватся диктаторы Гитлер и Мусоллини, но российский неуч не дорос до уровня своих кумиров.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/704

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