Козулі та лисиця потрапили в об’єктиви прикордонних камер (ВІДЕО)

Державна прикордонна служба України за підтримки міжнародних партнерів впроваджує сучасні європейські підходи до охорони кордону. Сьогодні ситуацію контролюють не лише прикордонні наряди, а й розгалужена система фото- та відеоспостереження.

Цього разу камери прикордонників 7 прикордонного Карпатського загону на Самбірщині зафіксували диких жителів лісу – козуль та лисицю, які спокійно пересувалися лісовими стежками прикордоння.

Поки козулі неспішно прогулювалися прикордонними територіями, а лисиця пильно дослухалася до кожного шороху, технічні засоби охорони державного кордону безперервно несли свою службу. Саме завдяки сучасним системам моніторингу прикордонники можуть оперативно реагувати на будь-які зміни обстановки навіть у найвіддаленіших куточках. А ще - ділитися з вами унікальними кадрами дикої природи та неповторною красою прикордоння.

Джерело: dpsu.gov.ua

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