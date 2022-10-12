Краловець наш: у Празі провели "референдум" за приєднання Калінінграда до Чехії

У Празі біля посольства РФ активісти провели "референдум" за приєднання Калінінградської області до Чехії під назвою Краловецький край.

Про це з Праги повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Під брамою російського посольства зібралося близько 200 людей. Організатори акції підтримали сатиричні аргументи про анексію Краловця до Чехії, жарти про яку в останні десять днів заполонили інтернет у країнах Центральної Європи.

Учасники скандували "Краловець!", тримали в руках плакати з написами "Зробіть Краловець знову чеським", "Країни Балтії: Естонія, Литва, Латвія і Чехія", "Слава Краловцю (і Україні)", "Зберігай спокій і анексуй Краловець". У низки учасників були чеські та українські прапори.

Акція також мала благодійну мету – її учасникам пропонували придбати значки, а також футболки з написом Fuck you Putin, Glory to heroes – в такій нещодавно міністерка оборони Чехії Яна Чернохова "вітала" президента РФ з днем народження. Кошти, отримані від продажу, планують витратити на зброю для України.

Перед учасниками виступив серед інших євродепутат Томаш Здеховський, завдяки ретвіту якого мем про Краловець поширився інтернетом.

"Оскільки Владімір Путін створив такий прецедент у міжнародному праві, заздалегідь визначивши результати референдумів, ми знаємо, яким буде результат референдуму. Ми очікуємо щонайменше 90% успіху", — сказав Томаш Котроуш, один з організаторів акції.

Після цього учасники взяли участь у референдумі за приєднання Краловця до Чеської Республіки. Кореспондентка ЄвроПравди також взяла участь у голосуванні, підтримавши бажання дружньої Чехії мати вихід до моря.

"Краловець наш" - вигукнув ведучий, оголосивши, що за приєднання Калінінграда проголосували 98% учасників "референдуму".

Організатори акції обіцяють повідомити посольство РФ про результати "референдуму".

Джерело: eurointegration.com.ua

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