Країни СНД допомагають Путіну будувати нові ракети й танки в обхід санкцій

Але ця хитра схема може вилізти Росії боком

Американський Bloomberg показав, як Росія в обхід санкцій купує європейську побутову техніку через своїх сателітів – Казахстан та Вірменію. Через Грузію «затягуються» автомобілі. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-29/putin-stirs-european-worry-on-home-appliance-imports-stripped-for-arms?srnd=premium-europe&leadSource=uverify%20wall&sref=cus85deZ)

● Вірменія за 8 міс. цього року імпортувала з ЄС більше пралок, ніж за 2 попередні роки сумарно.

● Казахстан за цей період купив холодильників утричі більше, ніж рік назад.

Та вірмени та казахи не оголошували державних програм «Дві пралки та два холодильники на душу населення!» Відповідь - у статистиці: наприклад, Казахстан холодильників за 8 місяців відправив у Росію в 10 разів більше, ніж за весь минулий рік.

Виникає питання – навіщо Росії стільки нової побутової техніки? Адже для особистих потреб вони вдосталь накрали в Україні.

● Техніка скеровується на військові заводи, де її розбирають, а мікрочіпи використовуються для створення озброєнь.

● Деталі холодильників та пральних машин вже знаходили у російських танках після початку війни в Україні.

● Компоненти та мікросхеми також використовуються для комплектування нових ракет.

Якщо ця інформація отримає беззаперечні докази, Казахстан, Вірменія та Грузія також постануть перед перспективою отримати санкції як співучасники війни.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/402

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