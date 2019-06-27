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Красноярская школа подарила выпускникам похожие на могилы торты

Красноярская школа подарила выпускникам похожие на могилы торты

В Красноярске выпускники получили в подарок от школы №143 по куску торта со съедобными фотографиями. К каждому кусочку была прикреплена фотография выпускника. Дети подарка не оценили. Им торты напомнили могилы с надгробиями, пишет NGS24.RU.

— Дети называют это могилами с надгробием. Это ужасно! Это школа! У детей должна быть радость в связи с получением аттестатов! А их с могилами ассоциируют! Тут у любого нормального человека волосы дыбом встанут. Этика и мораль вообще отсутствуют. Дети скушали торт вместе со своим фото, но сказали, что это было жутко. Многие просто ушли из класса, — пожаловалась журналистам мама одного выпускника.

В администрации школы недовольство детей и родителей пока никак не прокомментировали.

В 2018 году тюменские кондитеры сделали пирожные к 100-летию расстрела семьи Романовых, изобразив на них убитых членов императорской семьи.

Источник: breakingmad.me

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