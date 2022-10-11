Красный Крест Украины опроверг информацию, что организация якобы приостановила деятельность на территории Украины

Общество Красного Креста Украины в связи с сегодняшними ракетными атаками по городам Украины работает в усиленном режиме, оказывая помощь пострадавшим.

Партнеры по международному движению Красного Креста также продолжают работать на территории Украины, чтобы совместными усилиями помочь как можно большему числу людей.

#Красный_крест #Россия #террор

Джерело: https://t.me/infosprotyv/4172

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