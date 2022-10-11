Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:12
Просмотров: 45

Красный Крест Украины опроверг информацию, что организация якобы приостановила деятельность на территории Украины

Красный Крест Украины опроверг информацию, что организация якобы приостановила деятельность на территории Украины

Общество Красного Креста Украины в связи с сегодняшними ракетными атаками по городам Украины работает в усиленном режиме, оказывая помощь пострадавшим.

Партнеры по международному движению Красного Креста также продолжают работать на территории Украины, чтобы совместными усилиями помочь как можно большему числу людей.

#Красный_крест #Россия #террор

Джерело: https://t.me/infosprotyv/4172

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ракетні удари по українській столиці та інфраструктурі, росіяни планували ще з початку жовтня - ГУР
Сегодня 07:49    9
Новина зі США. Понеділок, 10 жовтня 2022. Два офіційні повідомлення прес-служби Білого Дому
Сегодня 07:44    22
Під час зустрічі лідерів G7 Україна ініціюватиме питання визнання російської федерації країною-спонсором тероризму
Сегодня 07:39    30
путин боится военного переворота: нацгвардия в Москве в полной боеспособности, - The Mirror
Сегодня 07:30    35
Россия за полдня выпустила по Украине ракет на $400-700 млн, — Forbes
Сегодня 07:21    49
Оперативна інформація станом на 06.00 11.10.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:17    61
К чему готовится Польша?!
Сегодня 07:03    87
10 хороших новин 10 жовтня
Сегодня 06:53    77
В СБУ подтвердили, что Медведев объявлен в розыск
Сегодня 06:44    88
Наслідки обстрілів 10 жовтня
Сегодня 06:35    101
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 