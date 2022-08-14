Краткий обзор состояния дел в стране-агрессоре, где "всё идёт по плану"...
● Минобороны Эстонии заявило о планах закрыть Финский залив для российских кораблей
Военные ведомства Эстонии и Финляндии решили создать совместную систему ПРО - это позволит «закрыть» Финский залив для российских кораблей. Осенью 2021 года Эстония решила приобрела для береговой обороны израильские противокорабельные ракеты Blue Spear с дальностью 290 км. У финских военных есть шведские противокорабельные ракеты с дальностью более 100 км.
● Вместо южнокорейских телевизоров россиянам предложат дагестанские
Дагестанский завод «Электросигнал» предложил возродить производство телевизоров на фоне ухода иностранных производителей из страны. С начала войны в Украине российский рынок покинули основные зарубежные производители электроники — Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson и Apple.
● КНР отказалась от российской руды: поставки рухнули на 40%
Падение мировых цен на сталь и европейское эмбарго привели к тому, что в июне–июле ряд российских компаний работали с отрицательной рентабельностью.
● Приехавшие "восстанавливать" Донбасс российские рабочие остались без зарплаты
Туда с помпой притащили 1500 специалистов и 500 единиц техники из Москвы, но им не платят зарплату, и они написали об этом путину. Тот им пока не ответил, и они собрались уезжать домой.
● Доходы бюджета РФ рухнули на четверть в июле 2022 г. по сравнению с июлем прошлого года, а дефицит федерального бюджета составил 892 млрд ₽ (Минфин).
● Нефтегазовые доходы снизились на 22,5% — до 770,6 млрд ₽ (против 994 млрд ₽ годом ранее).
● Ненефтегазовые доходы (НДС, НДФЛ, налог на прибыль и другие) рухнули почти на 30% — до 990,4 млрд ₽ (против 1,39 трлн ₽ годом ранее).
А ведь это только начало. Страна, которая толком ничего не производит и лишь эксплуатирует природные ресурсы, умудрилась обрубить ветку, на которой сидит и с которой, собственно, кормится. Феноменальное достижение эпохи путинизма.
#путин_всех_переиграл
Джерело: https://t.me/Sharpreview/16319