Краткий обзор состояния дел в стране-агрессоре, где "всё идёт по плану"...

● Минобороны Эстонии заявило о планах закрыть Финский залив для российских кораблей

Военные ведомства Эстонии и Финляндии решили создать совместную систему ПРО - это позволит «закрыть» Финский залив для российских кораблей. Осенью 2021 года Эстония решила приобрела для береговой обороны израильские противокорабельные ракеты Blue Spear с дальностью 290 км. У финских военных есть шведские противокорабельные ракеты с дальностью более 100 км.

● Вместо южнокорейских телевизоров россиянам предложат дагестанские

Дагестанский завод «Электросигнал» предложил возродить производство телевизоров на фоне ухода иностранных производителей из страны. С начала войны в Украине российский рынок покинули основные зарубежные производители электроники — Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson и Apple.

● КНР отказалась от российской руды: поставки рухнули на 40%

Падение мировых цен на сталь и европейское эмбарго привели к тому, что в июне–июле ряд российских компаний работали с отрицательной рентабельностью.

● Приехавшие "восстанавливать" Донбасс российские рабочие остались без зарплаты

Туда с помпой притащили 1500 специалистов и 500 единиц техники из Москвы, но им не платят зарплату, и они написали об этом путину. Тот им пока не ответил, и они собрались уезжать домой.

● Доходы бюджета РФ рухнули на четверть в июле 2022 г. по сравнению с июлем прошлого года, а дефицит федерального бюджета составил 892 млрд ₽ (Минфин).

● Нефтегазовые доходы снизились на 22,5% — до 770,6 млрд ₽ (против 994 млрд ₽ годом ранее).

● Ненефтегазовые доходы (НДС, НДФЛ, налог на прибыль и другие) рухнули почти на 30% — до 990,4 млрд ₽ (против 1,39 трлн ₽ годом ранее).

А ведь это только начало. Страна, которая толком ничего не производит и лишь эксплуатирует природные ресурсы, умудрилась обрубить ветку, на которой сидит и с которой, собственно, кормится. Феноменальное достижение эпохи путинизма.

#путин_всех_переиграл

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16319

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