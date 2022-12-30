Кратко по вчерашнему обстрелу и общей обстановке, исходя из сегодняшних бесед с коллегами по аналитическому цеху:

- У Украины работает ПВО на уровне, превышающем средние показатели стандартных систем ПВО (при этом Патриоты ещё в пути)

- Зоны пробития - региональные. Столица: 100% эффективность ПВО. Остальные города: от ~60 до 90% с явным уклоном в большую сторону.

- РФ начинает запускать ракеты, произведенные в этом квартале. Обычная технология - от старых к новым - доказывает, что ракеты у России заканчиваются.

- Частота обстрелов снижена. Количество ракет снижено. Все это говорит о кризисе в ракетной сфере.

- Повреждений критической инфраструктуры мало. В основном, жилые помещения. Если говорить цинично, военный вред - нулевой; инфраструктурный вред - низкий; гражданский вред - ниже среднего.

- Фронт - "в криостазе": никто (почти) никуда не продвигается. Диктует инициативу Украина, Россия - в догоняющей позиции.

- Продолжительность войны: при сохранении темпов поставки оружия со стороны украинских партнёров с учётом временных таймингов и знаковых наступлений (через экстраполяцию реалий последних 8 месяцев): минимальная продолжительность войны - до конца 2023 (если не возникнет событие, которое невозможно учитывать при математическом анализе: смерть Путина, предательство элит и т.п.). Основная военно-освободительная волна: май-август 2023.

- России нужна мобилизация минимум в 500 000 человек для поддержания ситуации в "криостазе" до конца лета 2023. Однако невозможность обучить и вооружить мобилизованных ставит под вопрос приемлемость и эффективность такой мобилизации.

- Если Кремль не отодвинет "ястребов" и Путина с шахматной доски, то конец войны вполне вероятно ознаменуется демилитаризацией российской приграничной зоны.

- Практика "ЧВК результативнее ВС" грозит России перекосом в сторону Zэковской диктатуры, вместо "гэбистской". Влияние Пригожина как владельца главного военного формирования, показывающего хоть какой-то результат, будет расти. Причем Путин либо уберет Пригожина, тем самым лишившись и единственной функционирующей военной группировки, либо станет жертвой "синдрома хромой утки". И первое, и второе фактически является признаком коллапса системы, ведущего к окончанию войны уже без функционирующего государственного аппарата РФ.

- Президентские выборы в России 2024 станут "точкой конца". Вероятное поражение в войне опрокинет рейтинг Путина. Возможное возвращение Крыма Украиной сотрет Путина с политической арены. Но даже без крымского поражения продолжающаяся война позволит внешним силам разыгрывать политические карты, перетягивая игроков и манипулируя страхами придворной элиты.

- Пропаганда войны приедается внутреннему потребителю в РФ. Классические Киселев-Соловьев уступают место критически настроенным турбоястребам по типу Стрелкова, а это значит, что интерес к войне падает одновременно с повышением недоверия населения к действиям центрального военного командования. Таким образом, от "путинского блока" одновременно откусывают информационное господство те, кто хотят возвращение к довоенной реальности, а также те, кто хотят воевать, но не под путинским управлением.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7700

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

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