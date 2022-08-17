кремль дружить із терористами «Талібану», і ось що про це свідчить

У відносинах з «Талібаном» путінський режим традиційно для себе веде подвійну гру: формально його визнають терористичним рухом, але фактично москва має тісні відносини з талібами:

● Афганські делегації вільно відвідують москву.

● Таліби готові постачати рф трофейну американську зброю та посилати своїх бойовиків на війну проти України.

● кремль планує постачати Афганістану нафту, зерно та соняшникову олію. При чому частина з обіцяного продовольства може бути краденою з тимчасово окупованих українських територій.

Співпраця з «Талібаном» – один із вагомих мотивів визнати рф державою-спонсором тероризму.

Джерело: https://t.me/spravdi/15444

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