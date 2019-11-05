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Кремль готовит против Украины информационную атаку с «пострадавшим от ВСУ» гражданином РФ

Кремль готовит против Украины информационную атаку с «пострадавшим от ВСУ» гражданином РФ

По оперативным данным группы Информационное сопротивление, Россия готовит очередную масштабную провокацию против Украины с использованием пропагандистских и дипломатических ресурсов. Как стало известно, в период с 25 по 27 октября 2019 года российские пропагандисты из РИА «Новости», телеканалов РЕН-ТВ и «Россия 24» при содействии своих «коллег» из псевдореспублики «днр», подготовили видеоматериал о «первом гражданине России, пострадавшем от обстрелов ВСУ».

«Героем» данного фейка стал житель поселка Трудовское Петровского района Донецка Сергей Сергунин, 1963 года рождения. Имеется информация о том, что он регулярно пересекает КПВВ на Донбассе в сторону подконтрольной Украине территории, вероятнее всего, с целью получения пенсионных выплат. При этом, из пропагандистского посыла можно сделать вывод, что Сергунин уже успел получить паспорт РФ.

В видеоматериале указывается, что он потерял свой жилой дом из-за пожара, возникшего «в результате обстрела Вооруженными Силами Украины». Примечательно, что данный фейк уже планировался к демонстрации на ряде российских федеральных каналов, однако, в последний момент была дана команда снять его с эфира.

По имеющейся информации, такая «заготовка» может быть в ближайшее время использована для очередной информационной атаки на Украину, с упором на то, что от «обстрелов ВСУ уже страдают российские граждане». Не исключено, что такой вброс будет сопровождаться определенными шагами российской стороны на международной арене, в частности, официальными заявлениями МИД РФ, выступлениями представителей России с трибуны ПАСЕ, и тому подобными мерами.

Источник: sprotyv.info

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