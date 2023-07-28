Кремль кинули... африканцы

Путина на "африканском саммите" упрекнули в разрыве "зерновой сделки" и попросили вернуть все, как было.

Особенно громко хлопнул дверью Египет.

Дело в 3 вещах:

1. Зерновая сделка для Африки - это "условность": для Африки была нужна и будет нужна дешёвая пшеница, которую РФ не предоставляет в нужных объемах по нужной цене, а отсутствие дешёвой пшеницы - это новая "весна" (но на этот раз чисто африканская), поэтому на фоне военных переворотов власть будут дербанить и народные революционеры, и всё это под распил зон влияния и политических интересов. Вот буквально на глазах в результате военного переворота в одной из африканских республик Франция остаётся с проблемной АЭС.

2. Для России "зерновая сделка" - это предлог, чтобы вывести свои "продукты" в Африку через подконтрольные государства, а оттуда, размыв схемы через "провода", организованные Пригожиным, уже по всему миру - по повышенной цене. Так что Кремль хочет вести "темный бизнес" всей пищевой отрасли.

3. Украина потеряла достаточно существенный экономический субстрат. Безусловно, торговые пути будут восстановлены через новое "колено", но это вызовет некоторую паузу, сумма которой окажется существенной, и это особенно важно при абсолютно мерзотной позиции Венгрии.

Но сигнал был послан - даже те, кто обнимаются с кремлёвскими террористами, наряжаются в футболки с лицом международного преступника и контролируются силовыми структурами "штыков вагнеровцев", не готовы играть в однополярность, отказываясь от зерна, в обмен на российские схемы.

А Кремль предлагал мутить схемы через Африку (поэтому на саммите циркулировал Пригожин, рассказывая всем свой бизнес-план), но мутить схемы при голодных бунтах - трудная задача: лучше схемы крутить при сытых бунтовщиках.

Так что саммит как идея "ширмы для вычеркивания зерновой сделки" провалена.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8027

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