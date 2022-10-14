Кремль "отвлекает" своих сторонников ракетными ударами по Украине – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что РФ, нанося ракетные удары по Украине, "отвлекает" общество от реальности мобилизационных и военных неудач.

Обнародованные сообщения о первых смертях плохо подготовленных мобилизованных военнослужащих в Украине вызвали новую критику в адрес российского военного командования.

СМИ РФ сообщили, что пятеро мобилизованных из Челябинска уже погибли на войне в Украине всего через три недели после объявления президентом Путиным мобилизации 21 сентября.

Кремль продолжает прилагать усилия, чтобы отвлечь внимание от мобилизации и военных неудач. Также он продолжил временное успокоение своих "националистических сообществ" путем нанесения ракетных ударов по Украине.

#ВС_РФ , по мнению аналитиков института, вероятно, продолжают использовать иранские беспилотники Shahed-136 для поддержки массированных ударных кампаний по критически важным объектам украинской инфраструктуры из-за их низкой эффективности в условиях активных боевых действий.

Кроме того, ISW предполагает, что ухудшение морального духа, дисциплины и боеспособности #ВС_РФ в зоне боевых действий может привести к временной приостановке наступательных операций на отдельных участках.

Вместе с тем приостановление наступательных операций в районах Донецкой области (фактически единственных в Украине, где российские войска ведут наступательные операции) еще больше усложнит попытки РФ захватить дополнительные территории и, вероятно, будет способствовать дальнейшему ухудшению морального духа и общему истощению военного потенциала.

Джерело: https://t.me/voyna_2022/37710

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