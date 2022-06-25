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Кремль планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України

За отриманими даними, російська федерація спробує втягнути Білорусь у військовий конфлікт з Україною за допомогою низки провокацій щодо інфраструктурних об'єктів та цивільного населення.

▪ Для цього в місто Мозир, під виглядом цивільного населення, прибули диверсійні групи. До їхнього складу входять кадрові співробітники головного розвідувального управління РФ і найманці приватних військових компаній, контрольованих пригожиним і шойгу.

▪ Відомо, що в плани цих груп входить організація серії терактів на території Білорусі. Тобто, буде використаний сценарій аналогічний застосованому в росії під час розпалювання війни в Чечні.

Тоді спецслужби РФ організували вибухи в кількох будинках Рязані, звинувативши в цьому міфічних «чеченських бойовиків».

Відтак, російське ГРУ планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському НПЗ, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Під час обстрілів додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарні та школи.

▪ Це, на думку кремлівських кураторів «спецоперації», створить для лукашенка так званий «казуc беллі». Тобто, формальний привід для розв’язування війни. Вважається, що в цьому випадку у самопроголошеного «президента» Білорусі не залишиться можливості уникнути участі у війні.

▪ Маючи цю інформацію, офіцери білоруської армії розпочали евакуацію своїх сімей з Мозиря.

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

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