Кремль потчует мир голодом

Доверие россиян к телевидению катастрофически обвалилось. Согласно данным GroupM, если во 2-й половине марта персонажам с голубого экрана доверяли 33% граждан РФ, то к концу апреля – лишь 23%. Наметившаяся негативная тенденция сигнализирует о неприятии телезрителями нынешних пропагандистов, а также тех пугающих античеловеческих тезисов, которые они хотят закрепить в головах масс. Отчасти поэтому откровенную дичь все чаще должен озвучивать либо сам вождь, либо преданные ему на словах оруженосцы. К их числу относится безликий спикер Госдумы Володин. Рейтинг данного холопа столь мизерный, что его используют в качестве сливного бачка для озвучивания самой мерзкой чернухи и вранья.

На этот раз Володину спустили задание совершить выпад в адрес США – страны, оказывающей всестороннюю поддержку Украине в ее борьбе с российским вторжением и оккупацией. 9 мая американский президент Джо Байден подписал исторический закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине. И без того проваленная путинская авантюра рискует превратится в большой братский могильник "второй армии мира". Это очевидное ужасное предчувствие вызывает припадки бешенства у руководства российской failed state. Страна, имя которой вождь-самодур не хочет даже называть, таки близка к тому, чтобы надрать оккупантам задницу.

Что же в свете этого транслирует Володин? Для него не придумали ничего более смешного, чем обвинить США в поддержке механизмов возвращения украинского зерна на мировой рынок.

"Забирают самое необходимое, фактически, устраивая продразвёрстку. Запасы зерна необходимы самим украинцам, чтобы прожить до нового урожая", – стрекочет Володин.

Подонок из страны-оккупанта, которая печально известна организацией только в прошлом столетии трёх голодоморов в Украине, похабно и неулюже пытается в очередной раз перевести стрелки с реального творца глобального голодомора, т.е. с самой России. Однако, даже поверхностный анализ срывает маску доброхота с российских террористов-мародеров.

Россия организовала преступную блокаду морских портов Украины и не даёт возможности реализовать излишки украинской продукции. Из-за этого украинские экспортёры теряют по 170 млн.$ в день. Сложившаяся ситуация ведёт к утрате Украиной позиций на глобальном зерновом рынке, где ее доля только по пшенице составляет 11,5%. Место Украины безуспешно пытаются занять бесчестные российские конкуренты. Над миллионами жителей Африки и Ближнего Востока навис призрак вселенского голода.

Кроме того, зерно и прочая продукция, лежащая на складах и элеваторах, гниёт, либо становится мишенями российских ракетных атак. 2 мая бравые российские вояки "демилитаризировали" элеватор в Синельниковском районе Днепропетровской области. Чего стоит никчемная трепотня Володина в свете таких фактов?

Одновременно активизировались путинские "каперы", как романтично себя называют путинские мародёры. Пока живой труп-коллаборант Стремоусов призывает "ввести" оккупированную Херсонскую область в состав РФ, путинские военные преступники разворовывают здесь все, что видят. Особенно это касается зерна и с/х техники, чтобы сорвать посевную на Херсонщине, т.е. организовать голодомор для зачистки ее от населения. Если украинцев в Мариуполе уничтожают бомбежками, то на оккупированных территориях Украины местное население решили душить рукотворным голодом.

Российские заброды покусились на 1,5 млн. украинского зерна и через крымский зерновой терминал "Авал" пытаются пиратским путем вывести "экспроприированное" в асадитскую Сирию. Данная ближневосточная республика настолько качественно "освобождена" россиянами, что живёт в режиме голодовки нон-стоп. Печальная параллель, но разве на что-то большее способны путинские оккупанты и шулера?..

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На фото: на Харківщині рашисти з літака розстріляли трактор у полі

Источник: https://t.me/sytosokrata/625

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