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Кремль принял решение о нападении на Молдову – The Times

Кремль принял решение о нападении на Молдову – The Times

Источники британского издания The Times в украинской разведке утверждают, что РФ разработала четкие планы вторжения в Молдову.

Прямая речь источника: «Мы считаем, что Кремль уже принял решение о нападении на Молдову.

К чему приведут события в Молдове – будет решающим для нас. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы с военной точки зрения станем более уязвимыми – это будет угроза целостности Украины.

Если Россия признает независимость «Приднестровья», то это будет прямая угроза и нарушение территориальной целостности Молдовы. Это будет повторение «донбасского сценария». Дальше они будут поставлять большое количество оружия, а затем захотят присоединить его к составу России».

Источник: https://t.me/u_now/46571

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