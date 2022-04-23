кремль продовжує зачистку вищого керівництва російської армії та флоту
Після поразок російських окупаційних підрозділів на суходолі та знищення флагмана чорноморського флоту рф “москва”, почалася чергова фаза репресій проти командування армії та флоту.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.
За інформацією воєнної розвідки України, усунуто з посади та заарештовано командувача чорноморського флоту адмірала І. Осіпова. Слідчі дії проводяться відносно начальника штабу – першого заступника командувача чф віце-адмірала С. Пінчука.
У зв’язку з незадовільною підготовкою до ведення бойових дій та великими втратами особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади командувачів 6 армії генерал-лейтенанта В. Єршова, 1 танкової армії західного військового округу генерал-лейтенанта С. Киселя та одного із заступників командувача.
Також, у зв’язку із незадовільним виконанням поставлених завдань усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу генерал-майора А. Марзоєва.
Репресії кремля торкнулися також тилових підрозділів та підрозділів забезпечення. У зв’язку із незадовільною організацією матеріально-технічного забезпечення угруповання військ східного військового округу усунуто з посади командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М. Пономарьова.
російська репресивна машина лише набирає обертів…
Источник: gur.gov.ua