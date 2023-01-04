Заступник юродивої голови МЗС РФ Захарової Андрій Руденко заявив, що вєлікая росія розглядає реалізацію Японії курсу на відмову від мирного розвитку країни як серйозний виклик для безпеки рф та Азійсько-Тихоокеанського регіону загалом.

Далі стогін про перехід Японії на рейки форсованої мілітаризації – і погрози.

Москва, бачте, попереджає, що у разі продовження подібної практики «буде змушена вжити відповідних адекватних заходів з метою блокування військових загроз для Росії».

Та ви спочатку Бахмут візміть – а потім вже будете цілій Японії погрожувати.

Японія дійсно підготувала найбільший план нарощування своєї військової сили з часів Другої світової. Уряд заклав $320 млрд на наступні п'ять років для посилення оборони. Крім того, японці займаються розробкою ракет, що можуть нести бойовий заряд на відстань до 3 тис. км.

Їм теж дістався кончений сусід, співчуваю.

Джерело: https://t.me/c/1636605494/547

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