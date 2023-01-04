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кремль трохи відійшов від бодуна та одразу почав погрожувати Японії

кремль трохи відійшов від бодуна та одразу почав погрожувати Японії

Заступник юродивої голови МЗС РФ Захарової Андрій Руденко заявив, що вєлікая росія розглядає реалізацію Японії курсу на відмову від мирного розвитку країни як серйозний виклик для безпеки рф та Азійсько-Тихоокеанського регіону загалом.

Далі стогін про перехід Японії на рейки форсованої мілітаризації – і погрози.

Москва, бачте, попереджає, що у разі продовження подібної практики «буде змушена вжити відповідних адекватних заходів з метою блокування військових загроз для Росії».

Та ви спочатку Бахмут візміть – а потім вже будете цілій Японії погрожувати.

Японія дійсно підготувала найбільший план нарощування своєї військової сили з часів Другої світової. Уряд заклав $320 млрд на наступні п'ять років для посилення оборони. Крім того, японці займаються розробкою ракет, що можуть нести бойовий заряд на відстань до 3 тис. км.

Їм теж дістався кончений сусід, співчуваю.

Джерело: https://t.me/c/1636605494/547

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