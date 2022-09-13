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Кремль вербує поповнення серед жителів далекого сходу і камчатки - ГУР

Кремль вербує поповнення серед жителів далекого сходу і камчатки - ГУР

В рф оголошено про акцію збору коштів на придбання зимової форми для окупаційного контингенту, який знаходиться в Україні. Офіційний кремль визнав, що не має достатньо бюджетних коштів на ці потреби.

Також стало відомо, що чергова ротація рашистів складатиметься в основному з жителів далекого сходу рф та камчатки. За задумом – вони краще адаптовані до життя в умовах низьких температур і будуть ефективніші в зимовий період. Також ці військовослужбовці не привчені до комфорту та легко перенесуть відсутність налагодженого побуту.

Є інформація, що кремлівським вербувальникам вдалося привабити певну частину населення північних регіонів обіцянками високих виплат. Як кажуть самі «новобранці»: «нам за все життя стільки не заробити».

Втім, цей особовий склад має дуже низький рівень підготовки та практично нічого не знають про реальний стан справ бойових дій в Україні.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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