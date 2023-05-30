Кремль знатно опозорился с фейком о Грэме

Очнувшийся Медведев угрожал Грэму расправой, Песков бубнил о "позоре США", специализированные органы объявили сенатора в розыск (причем после того, как выяснилось, что информация - фейк)...

Теперь из информационного ведомства пришла новая методичка. Оказывается "подлогом информации" занимался Киев.

Причем в московских кулуарах начинают "со ссылкой на достоверные данные" распространять версию, что это демократы решили "кольнуть" республиканцев, таким образом "подставив Грэма перед Сенатом".

Российские идиоты всё ещё живут в мире, где они считают, что занимать четкую и прагматичную позицию по войне для республиканцев - это "позорно". Москва не понимает, что именно так Штаты и подсчитывают (хоть и not for press) эффективность своей помощи.

Критерии эффективности помощи во взятой "войне на истощение" таковы:

- уничтожение максимального количества личного состава ВС РФ

- уничтожение максимального количества военной техники

- информационная дезориентация врага.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7889

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