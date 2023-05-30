Кремль знатно опозорился с фейком о Грэме
Очнувшийся Медведев угрожал Грэму расправой, Песков бубнил о "позоре США", специализированные органы объявили сенатора в розыск (причем после того, как выяснилось, что информация - фейк)...
Теперь из информационного ведомства пришла новая методичка. Оказывается "подлогом информации" занимался Киев.
Причем в московских кулуарах начинают "со ссылкой на достоверные данные" распространять версию, что это демократы решили "кольнуть" республиканцев, таким образом "подставив Грэма перед Сенатом".
Российские идиоты всё ещё живут в мире, где они считают, что занимать четкую и прагматичную позицию по войне для республиканцев - это "позорно". Москва не понимает, что именно так Штаты и подсчитывают (хоть и not for press) эффективность своей помощи.
Критерии эффективности помощи во взятой "войне на истощение" таковы:
- уничтожение максимального количества личного состава ВС РФ
- уничтожение максимального количества военной техники
- информационная дезориентация врага.
Джерело: https://t.me/cynic2020/7889