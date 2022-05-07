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Кремлеботи поширюють фейк про «трудову мобілізацію» на Харківщині

Кремлеботи поширюють фейк про «трудову мобілізацію» на Харківщині

Російська пропаганда поширює фейк про трудову мобілізацію у місті Чугуїв на Харківщині, посилаючись на «приказ», якого не існує.

Про це повідомляє громадська організація «Харківський антикорупційний центр» (ХАЦ)), передає Укрінформ.

«Кремлівська пропаганда продовжує поширювати фейки та маніпуляції в соціальних мережах. Активно кремлеботи працюють по Харківській області. Останнім часом у соціальних мережах активно поширювали інформацію про трудову мобілізацію в Чугуївському районі. В коментарі посилаються на «приказ». Причому сам документ або посилання на нього відсутнє. Проте є «пояснення». «Братимуть для будівельно-інженерних робіт – окопи рити, бліндажі зміцнювати і так далі. З одного боку, краще, ніж у цих окопах з автоматом сидіти, а з іншого, чим ближче до військових, тим для мирного гірше», – розповідають у ХАЦ.

За словами засновника Чугуївської правозахисної групи юриста Романа Лихачова, про жодну примусову трудову мобілізацію не йдеться. Більше того, жодної інформації про те, що в Чугуєві когось примушували рити окопи, немає. Люди залучаються до виконання робіт комунальними підприємствами на основі трудових договорів – тобто йдеться про добровільні та оплачувані роботи та загалом створення додаткової можливості отримати заробіток в часи безробіття для мешканців і переселенців, які залишились без роботи.

Источник: https://t.me/vekha/38221

Новости портала «Весь Харьков»

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