Кремлю пора выходить с поднятыми руками

Новый виток "пропаганды" сливается в странный опус о том, что цели войны недостижимы, и ресурсов для их достижения у России нет и не будет.

Система как бы готовится "уйти в себя", захлебнувшись кровью, но язык Кремлю всё равно придется вырвать.

Контрнаступление готово. Или, говоря корректнее, - всё готово к контрнаступлению: осталось лишь реализовать третий ложный удар, чтобы отвести противника от истинных задач.

Кейс Шебекино (включая мародерство) показал, что сделка "безопасность взамен свободы" не действует. Россия разрушила горизонтальные институты, а вертикальные нашпиговала более бледными полоумными идиотами, чем сам президент. Получилось, что и вертикальная, и горизонтальная модели взаимодействия рухнули в тот момент, когда война проникла на территорию России.

Причем проникла легонько - без 300 000 солдат и массовых ракетных обстрелов.

Город, сравнимый по площади с Бахмутом, за пару дней и фактически без жертв перестал контролироваться Россией настолько, что местные группировки начали устраивать произвол.

И тут важный сигнал - Кремль не способен бороться с несколькими очагами напряжённости, поэтому группировки могут спокойно начинать "плясать в крови и деньгах", не ожидая проникновения добровольцев на свою территорию. Если локальные очаги ФСБ контролировать может, то тотальный снос всех правил и перевод управляемости в зону бандитской турбулентности делает систему полностью беспомощной перед угрозой разрушения.

Ни безопасности, ни свободы, ни будущего - такую Россию "на костре патриотизма" приготовил Путин.

Теперь Песков вылазит с мыслью о том, что "Кремлю Запад не даёт рассматривать мирные инициативы".

Мирные инициативы Запад предлагал весь февраль 2022, когда у Запада не было уверенности в том, что Украина сможет противостоять России достаточно долго, чтобы войну на истощение выиграть.

Теперь Россия рушится и изнутри, и снаружи. Возникает неловкий вопрос. А зачем нам придумывать какие-то варианты мирного урегулирования, если лучший сценарий создаётся благодаря военным инвестициям, которые так или иначе входят в зону наших же стратегических интересов?

Не будет никакого "прежнего мира", не будет никаких "переговоров с Россией". Россия либо подпишет капитуляцию самостоятельно, либо её заставят подписать силой. Таковы реалии, поэтому Кремлю уже сейчас нужно создавать информационную подстилку "Все цели достигнуты: мы уходим со всех территорий, включая Крым". Но эту подстилку Кремль пока не создаёт.

Зря. Пока в "мирном договоре" не фигурирует демилитаризованная зона на российской территории. Если наступление ВСУ пройдет успешно, то и этот пункт впишется в "коллективный мирный план".

И чем дольше Россия будет вести войну, чем сильнее угрожать ядерным оружием, чем фантасмагоричнее предлагать свои "инициативы", тем более капитуляционными окажутся условия для неё.

Запад "вошёл во вкус" управления мировой конъюнктурой, так что никаких "подвижек" в сторону предпринимать не планирует. Это не имеет смысла, когда можно взять "джек-пот", инвестируя деньги и оружие, но сохраняя армию и внутреннюю стабильность под полным контролем.

Весь Запад вышел на экономическое плато несколько месяцев назад. "Военный шок и обвал" закончились. Энергетический кризис уже в прошлом. Рычагов давления на социум у Москвы не осталось.

В самой "уязвимой" Германии самыми популярными политиками являются самые жёсткие ястребы. И этим всё сказано.

На европейскую экономику военная обстановка влияет настолько слабо, что граждане (в общем-то) незначительно отклоняют свой вектор политических предпочтений.

Кремлю пора выходить с поднятыми руками. Путину пора вставлять револьвер в рот и прощаться с идеей мирового господства. Но Кремль хочет воевать "по инерции", надеясь, что над сумасшедшим международным преступником кто-то сжалится. Но такого не будет: Россия попыталась "сломать" Запад и устойчивый мировой порядок. И это непростительно. И торчащий из головы диктатора, лежащего на кровавых обломках государственности, топор будет напоминаем всем тем, кто окажется слишком амбициозным в следующий раз.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7900

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