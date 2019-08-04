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Крижаний покрив Гренландії зменшився на рекордні 11 млрд тон

Крижаний покрив Гренландії зменшився на рекордні 11 млрд тон

Масштабне танення сталося після того, як Європою прокотилася хвиля спеки

Рекордні 11 мільярдів тон льоду за один день розтанули в Гренландії. Лише за липень цього року в Атлантичний океан потрапило 217 мільярдів тон талої води. Про це повідомляє видання Science Alert.

Масштабне танення сталося після того, як Європою прокотилася хвиля спеки. Червень 2019 року був найспекотнішим в історії. Теплова хвиля врешті дісталася й Гренландії. Цього тижня на острові фіксували рекордні температури, які перевищували норму на 30 градусів.

Згідно з даними з супутників, танення відбувається на 60% крижаного покриву Гренландії. Об'ємів талої води, які вилилися в океан, вистачить, щоб рівень моря піднімався на пів-міліметра щомісяця. Через це збільшується кількість штормів та цунамі, а також зростає ризик затоплення прибережних районів.

Як повідомляв 5.UA, з 1961 року льодовики в усьому світі втратили більше 9 трлн тонн льоду, через що рівень моря на планеті піднявся на 2,7 см.

Источник: 5.ua

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