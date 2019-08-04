Крижаний покрив Гренландії зменшився на рекордні 11 млрд тон
Масштабне танення сталося після того, як Європою прокотилася хвиля спеки
Рекордні 11 мільярдів тон льоду за один день розтанули в Гренландії. Лише за липень цього року в Атлантичний океан потрапило 217 мільярдів тон талої води. Про це повідомляє видання Science Alert.
Масштабне танення сталося після того, як Європою прокотилася хвиля спеки. Червень 2019 року був найспекотнішим в історії. Теплова хвиля врешті дісталася й Гренландії. Цього тижня на острові фіксували рекордні температури, які перевищували норму на 30 градусів.
Згідно з даними з супутників, танення відбувається на 60% крижаного покриву Гренландії. Об'ємів талої води, які вилилися в океан, вистачить, щоб рівень моря піднімався на пів-міліметра щомісяця. Через це збільшується кількість штормів та цунамі, а також зростає ризик затоплення прибережних районів.
Як повідомляв 5.UA, з 1961 року льодовики в усьому світі втратили більше 9 трлн тонн льоду, через що рівень моря на планеті піднявся на 2,7 см.
Источник: 5.ua