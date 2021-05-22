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Крим без води: Москва каже про можливу гуманітарну катастрофу

Крим без води: Москва каже про можливу гуманітарну катастрофу

Заступник директора Департаменту інформації і друку МЗС Росії Ілля Тимохов на міжнародній онлайн-конференції заявив, що "водна блокада" окупованого Криму з боку України сприяє зростанню міжнародної напруженості.

Джерело: ТАСС, який цитує Тихонова з відкриття міжнародної конференції "Чорноморське питання у фокусі світової політики" до 150-річчя Лондонській конвенції

Пряма мова Тихонова: "Не припиняються запеклі спроби Києва покарати населення Криму за його законний вибір на користь возз'єднання з Росією. Триваюча водна блокада півострова може призвести до чергової гуманітарної катастрофи з наслідками, що важко передбачити.

Такі дії не лише йдуть урозріз із нормами міжнародного права, а й сприяють зростанню міжнародної напруженості".

Деталі: Представник МЗС РФ заявив, що не всі країни засвоїли уроки конференції в Лондоні в 1871 році, за підсумками якої було покладено край боротьбі провідних держав за сфери впливу в Чорноморському регіоні.

"Зараз ми знову спостерігаємо недалекоглядні спроби окремих держав переписати міжнародні правові норми, що встановлюють правила для використання Чорноморських проток", – заявив Тихонов.

Він також заявив, що "провокації української влади в Керченській протоці і Азовському морі в 2018 році", яким нібито потурали деякі західні партнери, "були здатні спровокувати новий конфлікт у Чорному морі".

"Хочеться вірити, що наші західні партнери згадають події того часу і нарешті зрозуміють, що будь-які протиріччя можна вирішити лише в атмосфері взаємної поваги і виключно в рамках інклюзивної та відкритої дискусії", – додав російський представник.

Передісторія:

● В окупованому Криму стрімко міліють водосховища, що живлять великі міста, як наслідок - кримчани відчувають все більший дефіцит прісної води.

● Жителі захопленого Росією Криму отримують воду за графіком через вичерпання її запасів на півострові, при цьому якщо найближчими місяцями не пройдуть рясні дощі, Крим може залишитися зовсім без води.

● У Росії заявили, що свердловини в Азовському морі для постачання води в окупований Крим почнуть бурити з липня.

● Глава так званого парламенту окупованого Росією Криму Володимир Константинов назвав тих, кого вважає винними у водній блокаді півострова, серед них - нинішні нардепи України Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв.

● Окупаційна влада Криму оголосила про те, що подасть позов проти трьох громадян України, яких вважає винними у гострому дефіциті прісної води на захопленому півострові.

Источник: pravda.com.ua

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Темы: вода, крым

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