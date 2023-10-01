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Крим — це Україна, а National Geographic цього не знає

Крим — це Україна, а National Geographic цього не знає

Міжнародний науково-популярний часопис National Geographic на своїй офіційній сторінці в Facebook опублікував фотографію замка «Ластівчине гніздо». Ця пам’ятка архітектури знаходиться поблизу селища Гаспра, що в українському Криму. Все б нічого, фотографія гарна, але редакція часопису замовчує, в якій саме країні знаходиться ця будівля.

«Неоготичний замок, побудований приблизно в 1900 році, розташований на скелі над Чорним морем у Ялті, Крим», — йдеться в підписі (https://bit.ly/3PCBYda) до світлини, яку зробив американський фотожурналіст Стів Реймер.

Ми розцінюємо такий підпис як маніпуляцію. В редакції вирішили пройти поміж крапельками, коли не додали до підпису назву країни, а саме — «Україна».

Про те, що це виняток, а не правило, свідчать підписи до інших світлин. Ось знімок, зроблений в «морському заповіднику острова Сумілон на острові Сумілон, Себу, Філіппіни (https://bit.ly/3Pyi8zR). Ось — «арктичні вовки виють у тундрі на острові Елсмір, Нунавут, Канада (https://bit.ly/3runvbm). Або ось, наприклад (https://bit.ly/3F0t9F2), «стіни каньйону відображаються в річці Ріо-Гранде в каньйоні Бокільяс біля кордону Техасу та Мексики, Національний парк Біг-Бенд, Техас, США». Як бачите, скрізь вказують назву країни.

Мотиви цієї безхребетної позиції часопису легко пояснити — вони не хочуть нарватися на обурення російських окупантів, під контролем яких поки що знаходиться український Крим.

Водночас на почуття українців їм чхати — станом на зараз під дописом десятки українців написали уточнення, що Крим — це Україна. Однак жодної реакції, не кажучи вже про виправлення, від редакції National Geographic так і не дочекалися.

Якщо ви також хочете висловити свою думку про редакційну політику цього часопису, зробіть це за посиланням (https://bit.ly/3PCBYda).

Російський пропагандистський наратив, що «рф ніколи ні на кого не нападали, рф завжди тільки захищають свою територію» графічно відображається (https://www.natgeomaps.com/re-europe-executive) у вигляді зображення України в продукції National Geographic з описом, що Крим це частина росії, на «яку претендує Україна».

Хочете знати більше про цю проблему — читайте проєкт «Stop Mapaganda (https://stopmapaganda.com/)». Про свідоме або несвідоме порушення кордонів країн та розповсюдження цієї інформації на широку авдиторію з ціллю створити вигідне для переступників уявлення про ту або іншу країну».

Джерело: https://t.me/gistapapapa/79517

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