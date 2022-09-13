Кримчани чекають на прорив ЗСУ до Чонгара — Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що успіхи Збройних сил України не залишилися без уваги кримчан.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу розповів Чубаров.

«Успіхи ЗСУ на Харківщині, Херсонщині не залишилися без уваги в Криму. Кримські татари, українці телефонували мені з Криму і казали, що радіють і дуже хочуть, аби наступний прорив відбувся в напрямку Чонгара. Кримчани кажуть: не забувайте, що ми теж дуже чекаємо», - зазначив Чубаров.

За його словами, серед громадян Росії, які поселилися в Криму – а таких близько мільйона – спостерігається певна паніка. «Вони думають, що їм доведеться поїхати. У пабліках пишуть, що розмови про непоборність російської армії виявилися міфом», - зазначив Чубаров.

Він додав, що серед кримських колаборантів уже обговорюють, «як виправдовуватися, коли Україна повернеться».

Голова Меджлісу також зазначив, що серед росіян та колаборантів у Криму почалися розмови, що до законодавста рф потрібно внести кримінальну відповідальності за панікерство.

«Вони вважають, що російські війська відступають не тільки внаслідок ударів ЗСУ, а й через паніку, яку поширюють в інформаційному просторі. Тож хочуть, аби до російського законодавства внесли зміни на кшталт того, як це було із «дискредитацією російської армії», аби не вдавалося поширювати об’єктивну інформацію про події на фронті», - наголосив Чубаров.

Джерело: ukrinform.ua

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