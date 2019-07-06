Кримінальну поліцію Києва очолив організатор трагічної спецоперації в Княжичах

За інформацію журналістів-розслідувачів "Слідство.Інфо", Приступа особисто розробляв план операції

Новим заступником керівника столичної поліції призначили Германа Приступу. Крім того, тепер він очолює Управління кримінальної поліції Києва. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Києві.

Раніше Приступа очолював одне з районних управлінь поліції столиці. Він також був одним із керівників провальної спецоперації в селі Княжичі 3 роки назад, в результаті якої загинули п'ятеро поліцейських.

Нагадаємо, трагедія у Княжичах сталася 4 грудня 2016 року. Поліцейські та бійці спецпідрозділу "КОРД" виїхали на затримання підозрюваних у серії пограбувань. У той самий район прибула поліція охорони, оскільки в одному з будинків спрацювала сигналізація. Внаслідок перестрілки між підрозділами силовиків загинув боєць КОРД, двоє поліцейських та двоє співробітників поліції охорони.

За інформацію журналістів-розслідувачів "Слідство.Інфо", Приступа особисто розробляв план операції із затримання зловмисників у Княжичах. Також він приїжджав у Княжичі за день до смертельної перестрілки й разом з тодішнім начальником карного розшуку столиці Леонідом Курятою вмовляв місцевого бізнесмена облаштувати в його будинку засідку для грабіжників.

Чим ще відомий Приступа? Як повідомляє "24 канал", Герман Приступа разом з Андрієм Крищенком і групою офіцерів-добровольців у квітні 2014 року три дні обороняли будівлю Горлівського УВС від сепаратистів. Після захоплення управління терористами, Крищенко і Приступа зірвали прапор так званої "ДНР" над будівлею та знову підняли український стяг. За це їх жорстоко побили. Вони дивом вижили. Приступа нагороджений орденом "За мужність".

Источник: 5.ua

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