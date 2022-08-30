Криму в школах впроваджують уроки ненависті

В радянському союзі це називалось політінформація. Обов’язкова для всіх.

З 1 по 4 клас - курс «Герої спецоперації», тобто, героїзація вбивць.

З 5 по 7 клас - «Друзі та вороги РФ», популярна лекція про хохлів, піндосів, чурок, пшеків, лягушатників тощо.

З 7 по 9 клас - «ЛНР, ДНР, Крим, Херсон це Росія», або пояснення, що забирати чуже це нормально і правильно,

З 9 по 11 клас - «Переваги контракту в ЗС РФ», і, в принципі, це квінтесенція всього курсу промивання мізків, бо десь треба шукати корисних ідіотів для відправки на війну в Україні.

Так що вчителів кримських шкіл можна буде вважати співучасниками війни проти України, якщо вони погодяться викладати цю маячню.

(с) Цаплієнко

Джерело: https://t.me/vekha/47222

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