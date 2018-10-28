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Криворукие не попали даже по Воронежу

Криворукие не попали даже по Воронежу

В Челябинской области бомбардировщик Су-24 нештатно выпустил учебную ракету, сообщается в региональной сводке № 296 Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).

Инцидент произошел 23 октября в 14:30 местного времени недалеко от поселка Копытово Еткульского района во время учебного полета и стрельб самолета Су-24, принадлежащего воинской части № 86789 «Шагол». На месте падения фрагмента учебной ракеты Х-25 образовалась воронка диаметром три метра и глубиной один метр.

«Из-за нештатной работы агрегатов фрагмент учебной ракеты пролетел через полигон не по заданной траектории и упал в поле. Угрозы населению нет. Останки ракеты изъяты сотрудниками ФСБ для выяснения причины происшествия», — говорится в сообщении ЕДДС.

Место происшествия также посетили сотрудники МЧС, полиции, прокуратуры, Следственного комитета и представители войсковой части. В ходе проверки взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Су-24 предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в сложных метеоусловиях, а также ночное время суток, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Самолет способен развивать скорость до 1700 километров в час и набирать высоту до 11 километров.

Высокоточная авиационная ракета класса «воздух-поверхность» малого радиуса действия Х-25, принятая на вооружение в 1976 году, предназначена, в частности, для уничтожения бронетехники, радиолокационных станций и надводных кораблей.

Источник: lenta.ru

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Темы: россия

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