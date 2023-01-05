Крінж дня. Ексголова «Роскосмосу» Рогозін передав осколок, який витягли лікарі з його дупи, Макрону

Відправив листа французькому послу, щоб той передав французькому президенту. Чому саме Макрону? Бо нібито привітала його з днем народження французька гаубиця Caesar.

Потім довго жалівся, що осколок в хребті його ледь не вбив, але лікарі зробили «диво». Далі був брєд про диктат Вашингтона над Францією і якісь «воєнні злочини» країн НАТО на Донбасі.

Які цікаві рольові ігри у цих покидьків. Шкода, що трохи не добили космонавта.

Джерело: https://t.me/c/1636605494/558

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