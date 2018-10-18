"Кровавый перекресток" - год спустя. Астролог составила гороскоп трагедии

Эти кадры год назад шокировали общественность: камеры видеонаблюдения зафиксировали за несколько секунд до ДТП как два человека зашли в кафе, одна девушка вышла. Светофор разбитый в щепки. Под массивным автомобилем - 11 человек. Никто не успел тогда среагировать

18 октября 2017, на часах почти без четверти девять вечера. Когда автомобиль "Лексус" на скорости вылетел на перекресток, перевернулся и снес одиннадцать пешеходов. Пятеро из них скончались на месте, остальные получили тяжелые травмы и ушибы. Среди пострадавших едва не оказалась и Маргарита Дедик. Она стала свидетелем аварии. Девушка говорит, едва ли не впервые в жизни нарушила правила и перешла тот перекресток, не дождавшись зеленого света. Это спасло ей жизнь.

Маргарита Дедик, свидетель аварии:

Я добегала до тротуара, я услышала этот хлопок, крики детей, какие-то вопли, и развернувшись я увидела разбитый «Туарег», а дальше побежала и увидела ужасную картину, и начала вызывать «скорую» . Вызывала не единожды, потому что случился истерический момент, и я вызвала «скорую» по кругу, потому что думала, что меня не слышали, или меня не поняли, на меня кричали люди. И эта картина изувеченных тел. Девушка там была вся в крови, я не знаю.

28-летняя Нина Кобисева погибла на месте. Ее сестра вспоминает, как Нина накануне аварии, на свадьбе друзей, поймала букет. Говорит, родители тогда обрадовались, шутили, что теперь, по примете, ждут ее бракосочетания. Год спустя семья выбирает фотографию на надгробие Нины. И до сих пор ждет, когда накажут виновных.

Тинатин Шевченко, сестра погибшей:

Очень тяжело прошел этот год, чувство недоделанного дела, незавершенного, мы так надеялись, что к годовщине это точно завершится. Просто доказывать то нечего, все же видно, все доказано уже давно, а так затягивать, уже, конечно...

Киевлянка Оксана Нестеренко, наверное, единственная среди жертв ДТП, которая хочет пойти на перекресток и даже снять мини-фильм о своих ощущениях год спустя. Она это делает и для себя в качестве поддерживающей терапии, почти весь год женщина была в депрессии, и для родственников погибших. Оксана получила тяжелую травму ноги, не могла ходить без посторонней помощи, для девушки авария стала ключевым моментом, она восприняла ее как вызов судьбы.

Оксана Нестеренко, пострадавшая в аварии:

По всем нормам я не должна была выжить в этой аварии вообще, меня от удара отнесло под припаркованный автомобиль. как я залетела я не понимаю. По всем меркам все идет к тому, что они избегут наказания - по крайне мере, Зайцева, но так как я чудом выжила, я надеюсь, что наше правосудие сработает.

Кандидат психологических наук Лариса Гресь сделала гороскоп аварии на Сумской. Она говорит, планеты и звезды в тот день стали так, что сформировали трагическую ситуацию.И то, что суд и следствие так долго длятся, и то, что на остановке было много людей в тот вечер, а аварию создали Зайцева и Дронов не случайность, считает астролог.

Лариса Гресь, астролог:

Вот видите, луна находится в 13 градусе, как только она подойдет к Скорпиону – следствие закончится - это 17 месяцев плюс минус, два участника события, потому что солнце находится в двойном знаке, знаке весов, мужчина и женщина, парность.

Процесс по делу ДТП на Сумской длится почти год. Участники процесса, особенно те, кто потеряли родных сначала посещали все заседания, а ныне адвокатам приходится уговаривать людей прийти. Как рассказывает представитель потерпевших Дмитрий Марцонь, перед каждым заседанием у него разрывается телефон от отказов.

Дмитрий Марцонь, представитель потерпевших:

Очень плохо реагируют люди, очень серьезные моральные страдания и стрессы каждое заседание им приносит, поэтому мне каждый раз с трудом удается им объяснить, ну давайте еще попробуем прийти.

Следователь по делу - Игорь Волков 25 лет расследует дорожные аварии. Он говорит, так и не привык к страшным трагедиям, но вывел печальную статистику. Резонансные ДТП в Харькове случаются каждые пять лет, с большим количеством пострадавших и погибших. И ни увеличение штрафов, ни общественный резонанс не помогают.

Игорь Волков, следователь отдела расследования ДТП:

В городе это нарушение правил проезда перекрестков, скоростной режим, проезд пешеходных переходов,в области – это нарушение правил обгона, скорости большие, и также большим «бичем» является, не уменьшается количество водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии.

Активист Николай Криволапов после аварии на Сумской создал группу в соцсети, назвал ее «Черный октябрь». К сожалению, шесть смертей и пять изуродованных жизней, пока ничему не научили водителей, говорит Николай. Более того, водители-лихачи продолжают пренебрегать элементарными правилами дорожного движения. И приводит пример - история 19-летнего водителя "Лексуса" Анны Кривуц, которая записывает видео на месте аварии на Сумской, а затем сама становится участником ДТП.

Николай Криволапов, активист:

Эта девушка крайне возмущена тем, что случилось, говорит о своих эмоциях, о трагедии. Но через девять месяцев она сядет за руль своего«Лексуса» в состоянии алкогольного опьянения, и на улице Шевченко устроит ДТП, которое по счастливой случайности обойдется без человеческих жертв.

Только объединившись общественность и полицейские через суд смогли лишить Кривуц водительских прав, но она спокойно ездит без них, говорит Криволапов. В обществе нет практики профилактики ДТП, поэтому такие аварии, как на Сумской могут повториться еще не раз, предостерегает активист. И цветы, в память о трагедии, которые снова несут харьковчане на перекресток уже год спустя, могут появиться в новом месте.

Агентство Телевидения Новости