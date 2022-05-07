Кручина оккупантов

У отцов-организаторов "спецоперации" поламались все планы триумфа к сакральному дню 9 мая. Вождь одурачен, обплеван и очернен своей камарильей. Пока его крах замаскирован отсутствием четкого прояснения задач вторжения в Украину. Размытые категории "демилитаризация", "денацификация", "превентивная война" и "защита республик Донбасса" – непонятны для дремучего электората. Но разрастающиеся повсеместно кладбищенские участки с новыми могилами под флагами ВС РФ и слухи о всеобщей мобилизации не вселяют оптимизма.

Вторжение застопорилось, ракетный террор истощает небесконечные арсеналы росармии, мир все больше консолидируется против бешеной России, а санкции добивают затухающую экономику. "Не до жиру, быть бы живу", – сквозит в мыслях россиян. "Как бы война совсем не перекинулась на российское приграничье", – все чаще звучит на российских кухнях от Смоленска до Ростова.

Парализующая неопределенность внутри путинской бюрократической машины, утрата веры народа в мессианскую роль вождя и успехи его "больших замыслов" по Украине сеют особо сильные панику и смятение в среде кураторов оккупированных территорий, марионеточных главарей квазиреспублик и новоявленных колаборантов.

Похоже, никто не может дать вразумительный ответ, что ждёт откушенные российскими оккупантами территории. После того, как "вторую армию мира" разбили под Киевом и она, обнуленная, позорно ретировалась восвояси через Беларусь, статус всех прочих временно оккупированных территорий висит на волоске. Во-первых, многочисленные кураторы в Кремле по-разному видят будущее захваченных земель. Изначально, по плану Суркова должна была быть создана "Новороссия". Но творец идеи украл очень много бюджетных денег и теперь грустит под арестом. Потом появилась концепция "ХерНР" на базе фейкового референдума, как ранее в "ДНР" и "ЛНР", но ее забраковали из-за множества факторов. В частности, по причине неполной оккупации Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

А креативщики Шойгу выбросили план коридора от "ДНР" до "ПМР", но всё упёрлось в Одессу и Николаев...

Во-вторых, поведение оккупантов на захваченных территориях показывает, что они вообще не способны ничего создать. Мародерство – это потолок управленческих талантов Пушилина, Пасечника, Сальдо и прочей накипи. Фактически, любая задумка Кремля с такими исполнителями обречена на оглушительный провал.

Потому сидят теперь марионетки и коллаборанты на измене в ожидании зачистки со стороны ВСУ. В Кремле также царит полнейшая неразбериха.

Киндер-гауляйтер Кириенко, вернувшись в Москву, привез Путину доклад с такими цифрами, необходимыми на восстановление Мариуполя и подконтрольной РФ территории Донбасса, что Кремль сразу выбросил в медиа-поле тему открытия посольств "республик" в Москве. "Послы" "ЛНР" и "ДНР" Мирошник и Макеева вручили замглаве российского МИД Руденко копии верительных грамот. Новость про очередную впадину российских дипломатических "успехов" идёт в разрез с риторикой функционера "ЕР" Турчака, который в отличие от Кириенко продолжил пиар-тур по оккупированным территориям. Пока МИД РФ крепит самостоятельность "ЛДНР", Турчак успокаивает трясущегося предателя Сальдо словами: "Россия останется в Херсонской области навсегда". Но это послание, видимо, нужно, чтобы хоть чуть подбодрить колаборанта, который при виде грабежа Херсонской области россиянами совсем в этом не уверен. Тем более, зная судьбу первых главарей "ДНР" Захарченко и "ЛНР" Болотова, Сальдо не позавидуешь. Фактически, он стопроцентный двухсотый, сакрал, необходимый для мифа о "ХерНР".

Кстати, о "посольствах" "ЛДНР" в Москве. По имеющимся данным они нужны на крайний случай. В случае освобождения украинской армией Донбасса на их базе создадут правительства в изгнании. На фоне судьбы Сальдо – не самый худший вариант для Пушилина и Пасечника.

Источник: https://t.me/sytosokrata/619

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