Крым без воды: почему под Севастополем мелеют колодцы и скважины

В одном из сел севастопольского региона мелеют колодцы и скважины. Жители просят помощи у российских чиновников, но те лишь разводят руками – строительство водопровода возможно лишь через несколько лет. Между тем, из-за прошлой осени без дождей, бесснежной зимы и продолжающейся летней засухи пересыхают даже обычно полноводные реки, а запасы Чернореченского водохранилища стремительно уменьшаются. Так называемые российские власти Севастополя ищут пути решения проблемы, но предлагаемые варианты не выдерживают критики специалистов, пишет «Крым.Реалии».

Жители села Черноречье пожаловались российскому губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву на обмелевшие колодцы. Других источников питьевой воды в этом населенном пункте нет. Разбираться с проблемой выехала «десантная группа» чиновников во главе с заместителем главы города Владимиром Базаровым. По его словам, местные колодцы питает Чернореченское водохранилище.

«Решили посмотреть, нет ли препятствий природного или техногенного характера, которые не дают воде поступать в водохранилище. Мы подъехали к озеру в Терновке, которое питает водохранилище, и увидели, что вода не идет. Сейчас специалисты Севприроднадзора и «Водоканала» дойдут до истока – посмотрят, есть ли препятствия для перетока воды из реки Ай-Тодорки», – отметил Базаров.

Начальник главного управления экологии и природных ресурсов Севастополя Юлия Гаврилова утверждает, что расчистка русла рейки Ай-Тодорка начнется в ближайшее время.

На реке, но без воды

Пикантность ситуации придает тот факт, что Черноречье расположено на берегах реки Черной, делящей село на так называемые Верхнюю и Нижнюю части. Река Черная с притоками и мелкие речушки Байдарской долины наполняют Чернореченское водохранилище. Далее через систему перетока и регулируемых заслонок вода стекает в старое русло реки и по Чернореченскому каньону доходит до села Черноречье. Подводные стоки при этом наполняют окрестные колодцы.

Упоминаемые чиновниками пруд у села Терновка и река Ай-Тодорка, как ни странно, тоже имеют отношение к водной проблеме Черноречья, хотя и расположены в семи километрах. За горами, за лесами, в буквальном смысле слова. Однако на уровень воды в колодцах и скважинах влияют – так говорят сами местные жители.

И уровень этот начал снижаться еще весной. Чернореченцы тут же забили тревогу, написали письмо в российское Законодательное собрание Севастополя. Тревожный факт жители села связывают с работами, ведущимися на берегах Терновского пруда, и прорывом дамбы.

«По многочисленным наблюдениям, есть прямая связь между уровнем воды в пруду и в наших колодцах. Кроме того, уходящая из озера вода заливает земли сельхозназначения, образуя болото. Вторая причина – отсутствие воды в реке Ай-Тодорке из-за ее бесконтрольного использования», – говорится в письме.

На состоявшемся в начале июня заседании комитета городского хозяйства, где рассматривались проблемы водоснабжения, начальник «Водоканала» Николай Перегуда сообщил, что централизованного водоснабжения, создать проект которого было городом запланировано несколько лет назад, людям ждать еще долго.

Более точные сроки были озвучены в ответе российской прокуратуры Севастополя вице-спикеру Законодательного собрания Татьяне Лобач: строительство центрального водоснабжения села Черноречье предусмотрено в период 2027-2030 годов. То есть не ранее, чем через семь лет.

Во время визита в Черноречье вице-губернатор Владимир Базаров селян обнадежил, но точных дат не назвал. По его словам, проектирование водовода начнется в этом году. Объект будет реализован в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Ориентировочная стоимость – 180 млн рублей.

«Самое верное решение, хоть и не самое быстрое – строить водовод. Мы на прошлой неделе определились с источником подачи воды – второй гидроузел, Черная речка. Будем тянуть 7,5 км водовод и ставить небольшие локальные очистные сооружения, что позволит очищать воду до питьевых норм», – отметил замглавы Севастополя.

Вода убывает везде

Ситуация с водоснабжением Севастополя, между тем, продолжает ухудшаться. Графики почасовой подачи воды, о чем ранее предупреждал Михаил Развожаев, пока в действие не введены и можно предположить, что этого не случится, как минимум, до губернаторских выборов, которые назначены на 13 сентября. Портить себе имидж непопулярным решением кремлевский ставленник вряд ли решится. Хотя предпосылки для введения в городе режима чрезвычайной ситуации есть.

Внимательные севастопольцы заметили, что в последний раз врио губернатора о водных проблемах Севастополя лично упоминал 19 июня, когда проводил выездное совещание на Чернореченском водохранилище.

«Сейчас директор «Водоканала» Перегуда Николай Болеславович сказал, что даже если ни одна капля воды не поступит в Чернореченское водохранилище, то до ноября город даже без ограничения трафика при текущем расходе будет водой обеспечен. Но мы понимаем, что у нас сейчас запас 30 млн кубов, а на тот же период прошлого года было 59 млн кубов. Фактически в два раза меньше. Сейчас беспрецедентные погодные условия – осадков фактически нет. Поэтому мы не должны жить в беспечности, а потом в момент оказаться в ситуации абсолютного дефицита воды», – подчеркнул Михаил Развожаев.

Сейчас кандидат на должность губернатора помалкивает, хотя поговорить есть о чем. Так, в отчете Гидрометцентра Крыма за июль сказано, что река Черная находится на грани пересыхания. «Из-за длительного недобора осадков в верховьях большинства основных рек, на которых расположены водохранилища питьевого стока, наблюдались очень низкие уровни воды, а реки Альма и Черная – на грани пересыхания», – говорится в сообщении.

При этом синоптики указали, что приток воды в водохранилище также «существенно уменьшился». В июле текущего года Чернореченское водохранилище наполнилось всего на 0,322 млн кубометров. Критическая ситуация, между тем, начала складываться еще с осени прошлого года, когда почти не было дождей. Пришедшая зима не порадовала снегом – и вот итог.

Чтобы представить, насколько стремительно мелеет Чернореченское водохранилище, достаточно сравнить две его фотографии, сделанные из одной точки с интервалом в два месяца – в конце мая и в конце июля текущего года. Видны косы обмеления, обнажились островки, вода отступила от дамбы. Как говорят жители Байдарской долины, за последние несколько десятилетий так сильно водохранилище никогда не мелело, а реки Бага, Арманка, Узунджа и мелкие притоки реки Черной полностью пересохли.

Какова ситуация с водоснабжением населенных пунктов Северной стороны Севастополя, вообще неизвестно. Там протекают две самые полноводные реки Крыма – Бельбек и Кача. Как выглядела последняя в марте месяце в районе села Вишневое – видно на фото. Сейчас, как пишут в соцсетях, она превратилась в ручеек. Бельбек в конце июля – тоже на фото.

Местные активисты тревогу били еще зимой, когда стало понятно, что наполняться рекам будет нечем. Андрей Ситников из села Верхнесадовое в январе говорил, что возле Бельбека и Качи размещены водозаборы, которые подпитываются за счет этих рек и на 10-м гидроузле Севастополя насос, подающий воду, работает какое-то время вхолостую, потому что скважины уже не наполнены, как раньше. И это в зимний период, когда самый высокий уровень воды.

«А что будет дальше? Если сейчас он работает с перебоями, то, естественно, нас переведут на почасовую (подачу воды – авт.). Сейчас запас воды в (Чернореченском – авт.) водохранилище – 33 миллиона кубов, согласно последним заявлениям, но в это время оно уже должно было наполниться гораздо больше, а к весне мы можем выработать (запас воды – авт.) до критической отметки», – рассказал Ситников.

Что предлагают "власти"

Проблема, как говорится, налицо. В подобной ситуации Севастополь оказывался летом 2014 года, когда уровень воды в Чернореченском водохранилище понизился до критически низкой отметки. При украинской власти и в советское время в таких случаях перебрасывали воду по трубам из Межгорного водохранилища, куда она, в свою очередь, поступала из Днепра по Северо-Крымскому и Соединительному каналам. После аннексии полуострова российские власти такую возможность себе отрезали.

Много лет собираются строить водохранилище в Камышловской балке, чтобы наполнять его паводковыми водами Бельбека. Однако серьезные эксперты в такой проект не верят. Ведущий эксперт ГБУ «Экоцентр», до 2019 года – ведущий геолог ГУП РК «Крымгеология» Алексей Федоров в феврале прошлого года говорил: «Эта тема муссировалась еще несколько лет назад, и сейчас ее поднимают опять. Но это опять-таки заполнение водохранилища во время паводка, который случается далеко не каждый год. А как они собираются заполнять его во время паводка, когда идет 200 кубов воды в секунду, я тоже не представляю – это какой канал нужно делать где-то в районе Верхнесадового, чтобы потом протянуть его до Камышловского водохранилища?»

Трещиноватые, карстующиеся известняки в окрестностях Камышловской балки тоже не дают повода рассматривать этот проект всерьез, – подчеркивает ученый. Обещания же эту проблему решить, по его словам, рассчитаны исключительно на дилетантов и абсолютно нереальны.

Кроме того, власти Севастополя рассматривают возможность использования воды из резервного водохранилища возле горы Гасфорта, образовавшегося на месте бывшего карьера Балаклавского рудоуправления. Именно отсюда в 2014 году по трубам в русло реки Черной было сброшено 400 тысяч кубометров воды.

Между тем, по российскому законодательству, считать пруд у горы Гасфорта водохранилищем нельзя. Говорилось об этом еще пять лет назад, но сейчас власти об этом забыли. Или сделали вид, что забыли – надо же народу какие-то надежды подавать.

«Водоем вблизи горы Гасфорта, в соответствии с российским законодательством, является шламохранилищем и обводненным карьером», – такое заявление сделал заместитель начальника главного управления природных ресурсов и экологии Сергей Самойлов в ходе заседания Заксобрания Севастополя в октябре 2015 года. По его словам, паспорт объекта был разработан в соответствии с нормами законодательства России проектно-изыскательским институтом «Крымгидроводхоз». «В соответствии с российским законодательством, водоем у подножия горы Гасфорта является шламохранилищем и обводненным карьером, – сообщил Самойлов и подчеркнул. – Он не является водохранилищем».

К тому же, по российскому федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», для водохранилищ устанавливается первый пояс поверхностного источника водоснабжения 100, второй 500 метров. Обводненный карьер у горы Гасфорта имеет интенсивное транспортное движение в первом поясе охранной зоны – трасса Севастополь – Ялта, что недопустимо для водохранилищ. Использовать такую воду для питья запрещено.

Еще на днях российские власти Севастополя сообщили, что департамент городского хозяйства организует поиск подземных источников воды, чтобы обеспечить население питьевой водой. Также планируется пробурить четыре скважины, в том числе одну наблюдательную – на территории гидроузлов №15 и №20.

Но это, как говорится, «как мертвому припарка». Еще одно образное сравнение применил российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар. По его мнению, различные проекты по извлечению дополнительных объемов подземных вод на полуострове бесперспективны, поскольку это ведет лишь к засолению почв.

«Когда мне говорят, что в Симферополе нет воды, и ее возьмут в другом водохранилище, я вспоминаю басню Крылова про Тришкин кафтан. У нас образовалась дырка, и мы оторвем материал из другого места, чтобы ее прикрыть. В итоге падают уровни грунтовых вод, увеличивается зона аэрации, и происходит трансформация почв в солончаки», – заключил Медовар.

Единственное, чем власти города смогут немного улучшить ситуацию – это уменьшить потери в сетях «Водоканала», которые превышают 30 процентов. Ну и молиться о затяжных проливных дождях. Давно, кстати, икону над Севастополем на самолете не возили.

Источник: sprotyv.info

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