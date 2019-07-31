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Крым засыхает: Алушта получает воду несколько часов в сутки
В аннексированном Крыму усугубляются проблемы с водой. В районе Алушты оккупанты ввели графики подачи воды.
Об этом в соцсети Twitter сообщает пользователь с ником КРЫМский бандеровец.
Для жителей сельской местности вода в дома будет подаваться всего по несколько часов в день. Хотя пользователи соцсетей пишут, что даже эти графики не соответствуют действительности — воду в кранах они видят даже реже.
Источник: sprotyv.info
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