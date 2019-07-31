Крым засыхает: Алушта получает воду несколько часов в сутки

В аннексированном Крыму усугубляются проблемы с водой. В районе Алушты оккупанты ввели графики подачи воды.

Об этом в соцсети Twitter сообщает пользователь с ником КРЫМский бандеровец.

Для жителей сельской местности вода в дома будет подаваться всего по несколько часов в день. Хотя пользователи соцсетей пишут, что даже эти графики не соответствуют действительности — воду в кранах они видят даже реже.

Источник: sprotyv.info

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