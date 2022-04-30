Крымские «дельфины-убийцы» и роспропаганда

Ключевой темой роспропаганды в Крыму уже двое суток остается вопрос «боевых дельфинов Черноморского флота», поднятый в публикации Военно-морского института США, пишет сайт АРК.

Американские эксперты, основываясь на данных спутниковых снимков, указывают, что оккупанты якобы разместили с февраля 2022 года на входе в главную бухту Севастополя плотики и подводные вольеры для дельфинов, которыми якобы должна быть осуществлена «защита главной базы Черноморского флота от подводных диверсантов».

Указывается исторический опыт попыток применения дельфинов в военных целях и аналогичные обнаруженные несколько лет назад российские опыты с белухами в Мурманской области.

Поэтому оккупанты кичатся якобы «способностями обученных дельфинов» которыми якобы «напугали американцев». На самом деле, «боевые качества» дельфинов по поиску и уничтожению диверсантов большинство экспертов оценивают как чрезмерно завышенные.

Кроме того, животные не переносят использование военных гидролокаторов, поскольку из-за излучения навигационных приборов млекопитающие перестают воспринимать эхосигналы, что приводит к их гибели. Кстати, это уже привело к массовой гибели черноморских дельфинов в рамках постоянных маневров флота агрессора на акватории начиная с января 2022 года.

Согласно сообщениям медиа, до оккупации Крыма соответствующая работа украинских исследователей с дельфинами была переориентирована на реабилитацию больных путем так называемой «дельфинотерапии», эффективность которой также ставится под сомнение отдельными исследователями. В целом, как указывают ученые, пребывание дельфина в неволе, является для него чрезмерным стрессом, в силу чего в значительном количестве цивилизованных стран теперь запрещены дельфинарии.

Мы не просто так вспомнили эти особенности дельфинов, ведь на самом деле подконтрольные российской армии «боевые дельфины» стали обычным средством обогащения группы дельцов в погонах и аффилированного с ним бизнеса. Дело в том, что в «бережных ластах» русских военных «боевые» дельфины массово погибают и не способны к размножению.

А потому существует постоянная потребность в «пополнении штата» вместо «погибших бойцов». И если матросы поставляются на Черноморский флот два раза в год бесплатно, то дельфинов периодически покупают у приближенных к штабу флота агрессора уголовно-коммерческих структур, в первую очередь кавказских, за немалые «казенные средства», и конечно со значительным количеством «мертвых душ» и откатов.

Мы пока не знаем, сколько дельфинов Черноморского флота уже «героически погибло» на штабных бумагах во время масштабной российской агрессии и сколько «пополнения с плавниками» командования агрессора хочет приобрести еще. Но очевидно, что этот «морской» бизнес будет процветать в Севастополе вплоть до деоккупации Крыма.

Источник: sprotyv.info

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